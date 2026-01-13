Iranske snage oduzimaju StarLinkove antene u Teheranu usred potpune internetske blokade, a sve da bi uspostavili kontrolu nad masama
Iranci odsječeni, ajatolah se skriva u bunkeru, a Trump prijeti uvođenjem visokih carina
Predsjednik Donald Trump upozorio je iranske čelnike da ne koriste smrtonosnu silu protiv prosvjednika i više puta istaknuo kako SAD razmatra vojnu akciju. Upozorio ih je i da razmišljaju o uvođenju carine od 25 posto, i to svim zemljama s trgovinskim vezama s Iranom. Očekuje se da će se uskoro sastati i predsjednikov tim za nacionalnu sigurnost, koji će analizirati sve mogućnosti intervencije, kako vojnim tako i tajnim alatima. Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance, prema nekim izvorima, ipak je skloniji diplomatskom pristupu iako Trump ne isključuje ni jednu opciju. Naime, Trump je već krajem prošlog tjedna kazao: "Iran gleda put slobode, možda kao nikad prije. SAD je spreman pomoći!".
