Iranci stavili vojsku u najviši stupanj pripravnosti: 'Na svaku prijetnju ćemo odgovoriti'

Iran je svoje oružane snage stavio u najviši stupanj borbene pripravnosti, potvrdili su visoki vojni dužnosnici, dok napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom opasno rastu, piše Newsweek.

Stotine vojnih jedinica Iranske revolucionarne garde i regularne vojske nalaze se u stanju pune spremnosti, a zapovjednici poručuju da su snage spremne reagirati “u svakom trenutku”.

– Naše su snage s prstom na okidaču. Svaka prijetnja bit će shvaćena ozbiljno i na nju ćemo snažno odgovoriti – izjavio je brigadni general Morteza Ghorbani, savjetnik zapovjednika Revolucionarne garde.

Rastu strahovi od novog sukoba

Napetosti su dodatno porasle nakon izjava američkih i izraelskih dužnosnika o mogućim vojnim potezima protiv Irana, ponajviše zbog nuklearnog i raketnog programa. Iran tvrdi da se radi o “psihološkom ratu”, ali priznaje da se priprema za najgori scenarij.

Foto: Majid Asgaripour

Vojni analitičari upozoravaju da bi svaki izravan sukob mogao prerasti u širi regionalni rat, s ozbiljnim posljedicama za Bliski istok, ali i cijeli svijet.

Nemiri i unutar zemlje

Situaciju dodatno komplicira unutarnja kriza u Iranu. Zemlju posljednjih tjedana potresaju prosvjedi zbog loše ekonomske situacije, rasta cijena i pada vrijednosti nacionalne valute. Sankcije Zapada snažno su pogodile iransko gospodarstvo, a nezadovoljstvo građana sve je izraženije.

Foto: Majid Asgaripour

Vlasti strahuju da bi vanjska prijetnja mogla dodatno destabilizirati zemlju, zbog čega su sigurnosne mjere pojačane i u većim gradovima.