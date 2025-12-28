Obavijesti

News

Komentari 0
HANZALA

Iranci tvrde da su hakirali Netanyahuov ured. Ako je istina, Izrael čeka pakao

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Iranci tvrde da su hakirali Netanyahuov ured. Ako je istina, Izrael čeka pakao
2
Foto: www.mehrnews.com

Skupina tvrdi da je pristupila velikim količinama osjetljivih i povjerljivih podataka povezanih s Netanyahuovim najužim krugom suradnika

Hanzala je dugo bila promatrač, prisluškivač i prikupljač podataka s mobilnih telefona šefa Netanyahuova ureda, a sada je došlo vrijeme da se to razotkrije, objavila je iranska kibernetička grupa Hanzala.

Prema novinskoj agenciji Mehr, kibernetička skupina Hanzala u priopćenju objavljenom na svom X računu navela je:
„Još jednom, kao što se i očekivalo, Ured izraelskog premijera užurbano pokušava zanijekati nešto što se više ne može sakriti. Kao i uvijek, tvrde da je hakiranje telefona Tzakija Bravermana, šefa kabineta i čuvara tajni Benjamina Netanyahua, lažno.“

Foto: Telegram/Screenshot, Canva

Hanzala je dodala:
„Godinama je Bravermanova željezna maska štitila ne samo Bibija, nego i cijelu korumpiranu jezgru vlasti u Tel Avivu. Poricanja cionističkog režima nisu ništa drugo nego očajnički trzaji onih koji se boje bujice istine.“

Kibernetička skupina dodala je:
„Hanzala je već dugo promatrač, prisluškivač i prikupljač podataka s mobilnih telefona šefa Netanyahuova ureda.“

Osvrćući se na poricanje procurjelog sadržaja od strane Netanyahuova ureda, Hanzala se obratila javnosti riječima:
„Uvjerenite se sami. U nadolazećem sadržaju vidjet ćete dokumente, audiozapise, videozapise i dokaze korupcije u Netanyahuovu kabinetu.“

STIŽE U WASHINGTON Netanyahu najavio sastanak s Trumpom. Teme su Iran, iduća faza plana za Gazu, Hezbollah...
Netanyahu najavio sastanak s Trumpom. Teme su Iran, iduća faza plana za Gazu, Hezbollah...

Skupina je zaključila:
„Ne sudite prema onome što vam se govori, nego prema onome što vam je pred očima. Tajnovitosti je kraj — sada je vrijeme za razotkrivanje.“

Skupina tvrdi da je pristupila velikim količinama osjetljivih i povjerljivih podataka povezanih s Netanyahuovim najužim krugom suradnika. Hanẓala ovu operaciju naziva „Bibi-Gate“ te tvrdi da je riječ o dugotrajnom nadzoru komunikacija tajnih izraelskih dužnosnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025