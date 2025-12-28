Iranci tvrde da su hakirali Netanyahuov ured. Ako je istina, Izrael čeka pakao

Hanzala je dugo bila promatrač, prisluškivač i prikupljač podataka s mobilnih telefona šefa Netanyahuova ureda, a sada je došlo vrijeme da se to razotkrije, objavila je iranska kibernetička grupa Hanzala.

Prema novinskoj agenciji Mehr, kibernetička skupina Hanzala u priopćenju objavljenom na svom X računu navela je:

„Još jednom, kao što se i očekivalo, Ured izraelskog premijera užurbano pokušava zanijekati nešto što se više ne može sakriti. Kao i uvijek, tvrde da je hakiranje telefona Tzakija Bravermana, šefa kabineta i čuvara tajni Benjamina Netanyahua, lažno.“

Foto: Telegram/Screenshot, Canva

Hanzala je dodala:

„Godinama je Bravermanova željezna maska štitila ne samo Bibija, nego i cijelu korumpiranu jezgru vlasti u Tel Avivu. Poricanja cionističkog režima nisu ništa drugo nego očajnički trzaji onih koji se boje bujice istine.“

Kibernetička skupina dodala je:

Osvrćući se na poricanje procurjelog sadržaja od strane Netanyahuova ureda, Hanzala se obratila javnosti riječima:

„Uvjerenite se sami. U nadolazećem sadržaju vidjet ćete dokumente, audiozapise, videozapise i dokaze korupcije u Netanyahuovu kabinetu.“

Skupina je zaključila:

„Ne sudite prema onome što vam se govori, nego prema onome što vam je pred očima. Tajnovitosti je kraj — sada je vrijeme za razotkrivanje.“

Skupina tvrdi da je pristupila velikim količinama osjetljivih i povjerljivih podataka povezanih s Netanyahuovim najužim krugom suradnika. Hanẓala ovu operaciju naziva „Bibi-Gate“ te tvrdi da je riječ o dugotrajnom nadzoru komunikacija tajnih izraelskih dužnosnika.