Netanyahu najavio sastanak s Trumpom. Teme su Iran, iduća faza plana za Gazu, Hezbollah...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je najavio da će sljedeći tjedan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati o iranskim nuklearnim aktivnostima.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, održanoj s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom i ciparskim predsjednikom Nikosom Christodoulidesom u Jeruzalemu, Netanyahu je rekao kako je Izrael svjestan da Iran odnedavno provodi "vježbe", ali nije objavio pojedinosti.

Ranije u ponedjeljak iranski državni mediji izvijestili su da je Iran tijekom dana u raznim gradovima održao raketne vježbe, što je druga takva prijavljena vježba u mjesec dana.

Zapadne sile smatraju iranski balistički raketni arsenal istodobno i konvencionalnom vojnom prijetnjom stabilnosti Bliskog istoka i mogućim mehanizmom isporuke nuklearnog oružja ukoliko ga Teheran razvije. No Teheran negira bilo kakvu nakanu koja se odnosi na izradu atomskih bombi.

Odnosi između istočnomediteranskih susjeda - Izraela, Grčke i Cipra ojačali su u posljednjih desetak godina, osobito zbog bojazni koju sve tri zemlje dijele, a to je utjecaj Turske u regiji.

Unatoč "velikim postignućima" za vrijeme 12-dnevnog rata s Iranom u lipnju, Netanyahu je rekao da su temeljna izraelska i američka očekivanja od Irana ostala nepromijenjena, a to se odnosi i na smanjenje razine obogaćenja uranija.

"Očito će to biti tema naših razgovora", rekao je o svome sastanku s Trumpom sljedeći tjedan te dodao: "Mi ne tražimo sukob s Iranom, već stabilnost, prosperitet i mir".

Unatoč tomu, Netanyahu je rekao da će u fokusu njegovih razgovora s Trumpom u Washingtonu biti i prijelaz na sljedeću fazu Trumpova plana za Gazu, kao i suočenje s libanonskim militantima Hezbolaha čije je sjedište u Iranu.