Obavijesti

News

Komentari 0
STIŽE U WASHINGTON

Netanyahu najavio sastanak s Trumpom. Teme su Iran, iduća faza plana za Gazu, Hezbollah...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Netanyahu najavio sastanak s Trumpom. Teme su Iran, iduća faza plana za Gazu, Hezbollah...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Netanyahu je rekao da će u fokusu njegovih razgovora s Trumpom u Washingtonu biti i prijelaz na sljedeću fazu Trumpova plana za Gazu, kao i suočenje s libanonskim militantima Hezbolaha čije je sjedište u Iranu...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je najavio da će sljedeći tjedan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati o iranskim nuklearnim aktivnostima.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, održanoj s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom i ciparskim predsjednikom Nikosom Christodoulidesom u Jeruzalemu, Netanyahu je rekao kako je Izrael svjestan da Iran odnedavno provodi "vježbe", ali nije objavio pojedinosti.

IMAJU OBJAŠNJENJE Misterij fotke 468. Zašto su maknuli fotografiju Trumpa i pedofilskog manijaka Epsteina?
Misterij fotke 468. Zašto su maknuli fotografiju Trumpa i pedofilskog manijaka Epsteina?

Ranije u ponedjeljak iranski državni mediji izvijestili su da je Iran tijekom dana u raznim gradovima održao raketne vježbe, što je druga takva prijavljena vježba u mjesec dana.

Zapadne sile smatraju iranski balistički raketni arsenal istodobno i konvencionalnom vojnom prijetnjom stabilnosti Bliskog istoka i mogućim mehanizmom isporuke nuklearnog oružja ukoliko ga Teheran razvije. No Teheran negira bilo kakvu nakanu koja se odnosi na izradu atomskih bombi.

SASTANAK U MIAMIJU Starmer i Trump razgovarali o kraju rata u Ukrajini i Gazi
Starmer i Trump razgovarali o kraju rata u Ukrajini i Gazi

Odnosi između istočnomediteranskih susjeda - Izraela, Grčke i Cipra ojačali su u posljednjih desetak godina, osobito zbog bojazni koju sve tri zemlje dijele, a to je utjecaj Turske u regiji.

Unatoč "velikim postignućima" za vrijeme 12-dnevnog rata s Iranom u lipnju, Netanyahu je rekao da su temeljna izraelska i američka očekivanja od Irana ostala nepromijenjena, a to se odnosi i na smanjenje razine obogaćenja uranija.

NA RUBU RATA Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu
Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker kod Venezuele: Trump naredio potpunu blokadu

"Očito će to biti tema naših razgovora", rekao je o svome sastanku s Trumpom sljedeći tjedan te dodao: "Mi ne tražimo sukob s Iranom, već stabilnost, prosperitet i mir".

Unatoč tomu, Netanyahu je rekao da će u fokusu njegovih razgovora s Trumpom u Washingtonu biti i prijelaz na sljedeću fazu Trumpova plana za Gazu, kao i suočenje s libanonskim militantima Hezbolaha čije je sjedište u Iranu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025