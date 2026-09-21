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VIŠE OD TRI MILIJARDE DOLARA

Iranci u rujnu od prodaje nafte zaradili najviše u dvije godine

Piše HINA,
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Iranci u rujnu od prodaje nafte zaradili najviše u dvije godine
Foto: Kacper Pempel
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Prema najnovijim podacima, prihod od prodaje iranske nafte premašio je u rujnu tri milijarde dolara, citira Mehr izvješće iranske Organizacije za planiranje i proračun koje je prenio Mehr.

Iranski prihod od prodaje nafte dosegnuo je u rujnu tri milijarde dolara, što je najveći mjesečni iznos u protekle dvije godine, izvijestila je novinska agencija Mehr, pozivajući se na službene podatke.

Prema najnovijim podacima, prihod od prodaje iranske nafte premašio je u rujnu tri milijarde dolara, citira Mehr izvješće iranske Organizacije za planiranje i proračun koje je prenio Mehr.

U kolovozu barel iranske nafte stajao je prema podacima iz najnovijeg izvješća Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) 81,25 dolara i bio je jeftiniji za jedan posto nego u srpnju. U razdoblju od siječnja do kolovoza cijena mu je iznosila 91,01 dolar i bila je viša za čak 26,7 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. 

Novinska agencija Fars nedavno je pak objavila, pozivajući se na dokument u koji je dobila uvid, da je iranski proračunski prihod od prodaje nafte u četiri mjeseca zaključno sa srpnjem dosegnuo 91 bilijun tomana (7,5 milijardi dolara).

Iranska kalendarska godina počinje 21. ožujka, a prihod od 91 bilijun tomana u razdoblju do 21. srpnja blago je premašio iznos predviđen državnim proračunom, uz stopu realizacije od 102 posto, navodi Fars službene dokumente.

Krajem prošle godine iranska je vlada za prva četiri mjeseca nove kalendarske godine bila predvidjela prihod od prodaje nafte u visini od 89 bilijuna tomana.

I prema drugim izvješćima, iranski devizni prihod povezan s naftom iznosio je u tom razdoblju oko 7,5 milijardi dolara, navela je tada agencija Fars.

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