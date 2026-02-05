Obavijesti

Iranci zaplijenili dva tankera. Vojska: Spremni smo za rat

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wikimedia Commons

Ako izbije rat, njegov opseg obuhvatit će cijelu regiju i sve američke baze

Admiral

Glasnogovornik iranske vojske izjavio je u četvrtak da je vojska spremna za sukob, ako je to ono što SAD želi, dok se dvije zemlje pripremaju održati razgovore s ciljem sprječavanja izbijanja sukoba.

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi se vjerojatno dogodile “loše stvari” ako se ne postigne dogovor, pojačavajući pritisak na Islamsku Republiku u zastoju koji je doveo do uzajamnih prijetnji zračnim napadima i potaknuo strahove od šireg rata.

TRUMP POPUSTIO SAD i Iran pristali na pregovore u Omanu: Sad je sporna tema
SAD i Iran pristali na pregovore u Omanu: Sad je sporna tema

Komentirajući dodavanje 1000 bespilotnih letjelica iranskoj vojsci, iranski brigadni general Mohammad Akraminia rekao je u četvrtak: Uvijek smo isticali da smo spremni suočiti se s bilo kojom opcijom i bilo kojim scenarijem koji neprijatelj razmatra, a ako neprijatelj izabere opciju rata, spremni smo na svaku opciju u ratnim uvjetima.” 

Trump “mora izabrati između kompromisa ili rata”, dodao je, upozorivši da će, ako izbije rat, njegov opseg obuhvatiti će cijelu regiju i sve američke baze, od okupiranih teritorija do Perzijskog zaljeva i Omanskog mora, gdje SAD ima baze. Naš pristup američkim bazama je jednostavan, i to je povećalo njihovu ranjivost.”

U međuvremenu, u potezu koji bi mogao dodatno zaoštriti napetosti, iranska Revolucionarna garda zaplijenila je dva naftna tankera s njihovim stranim posadama u vodama Zaljeva zbog “krijumčarenja goriva”, izvijestila je u četvrtak novinska agencija Tasnim. 

