Obavijesti

News

Komentari 1
TRUMP POPUSTIO

SAD i Iran pristali na pregovore u Omanu: Sad je sporna tema

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD i Iran pristali na pregovore u Omanu: Sad je sporna tema
Foto: Denis Balibouse

Razgovori u petak u Muscatu dogovoreni su unatoč ozbiljnim nesuglasicama oko dnevnog reda. Washington želi otvoriti pitanje iranskog raketnog arsenala i regionalnog utjecaja

Admiral

Sjedinjene Države i Iran dogovorili su se da će održati pregovore u petak u Omanu, rekli su dužnosnici obje strane, iako se i dalje ne slažu oko tema:  dok Washington inzistira da pregovori uključe raketni arsenal Teherana, Iran želi raspravljati samo o svom nuklearnom programu.

Diplomatski napori odvijaju se usred pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku, a regionalni igrači nastoje izbjeći vojni sukob za koji mnogi strahuju da bi mogao eskalirati u širi rat.

O NUKLEARNOM PROGRAMU SAD ne prihvaća iranski zahtjev: Pregovori ostaju u Istanbulu
SAD ne prihvaća iranski zahtjev: Pregovori ostaju u Istanbulu

Razlike posljednjih dana oko opsega i mjesta održavanja razgovora izazvale su sumnje u to hoće li se sastanak održati, ostavljajući otvorenom mogućnost da američki predsjednik Donald Trump ostvari svoju prijetnju napadom na Iran.

Upitan u srijedu treba li iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei biti zabrinut, Trump je za NBC News rekao: "Rekao bih da bi trebao biti jako zabrinut. Da, trebao bi biti."

NEĆE U TURSKU Iran traži promjene lokacije i opsega pregovora s SAD-om
Iran traži promjene lokacije i opsega pregovora s SAD-om

Američki i iranski dužnosnici rekli su da su se dvije strane složile premjestiti mjesto razgovora u Muscat nakon što su u početku prihvatile Istanbul.

Ali nema naznaka da su pronašli zajednički jezik oko dnevnog reda.

Iran se zalaže za ograničavanje pregovora na raspravu o svom dugotrajnom nuklearnom sporu sa zapadnim zemljama.

NOVE NAPETOSTI Amerikanci srušili iranski dron Šehid, tvrde da je letio prema nosaču u Arapskom moru
Amerikanci srušili iranski dron Šehid, tvrde da je letio prema nosaču u Arapskom moru

No, američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je predstavio drugačije stajalište. "Ako se Iranci žele sastati, spremni smo", rekao je Rubio novinarima.

No, dodao je da bi razgovori, osim nuklearnih pitanja, morali uključivati ​​i domet iranskih balističkih projektila, njegovu podršku oružanim skupinama diljem Bliskog istoka i postupanje prema vlastitom narodu.

Visoki iranski dužnosnik rekao je, međutim, da iranski raketni program "nije na dnevnom redu". Drugi visoki iranski dužnosnik kazao je da  Teheran pozdravlja pregovore o nuklearnom sporu, ali da bi američko inzistiranje na rješavanju nenuklearnih pitanja moglo ugroziti razgovore.

NAKON PRIJETNJI SAD i Iran ponovno za stolom: Razgovarat će o nuklearnom programu i sankcijama
SAD i Iran ponovno za stolom: Razgovarat će o nuklearnom programu i sankcijama

Trumpov zet Jared Kushner trebao bi sudjelovati u razgovorima, zajedno s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, rekli su dužnosnici.

Iran tvrdi da su njegove nuklearne aktivnosti namijenjene mirnodopskim, a ne vojnim svrhama, dok ga SAD i Izrael optužuju za  napore u razvoju nuklearnog oružja.

SMILOVALI MU SE Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga
Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga

Diplomatski napori uslijedili su nakon Trumpovih prijetnji vojnom akcijom protiv Irana tijekom krvavog obračuna Teherana s prosvjednicima prošlog mjeseca.

SAD je poslao tisuće vojnika na Bliski istok otkako je Trump zaprijetio Iranu - uključujući nosač zrakoplova, druge ratne brodove, borbene zrakoplov i, špijunske avione.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...
OGLASIO SE USKOK

Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026