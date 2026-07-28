Iranska televizija objavila video 'Gdje ubiti Melaniju Trump'

Iranska televizija bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, Tasnim, objavila je sinoć video koji poziva na atentat na Melaniju Trump, suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, i njihovog sina Barrona. Snimka, naslovljena "Gdje ubiti Melaniju Trump", detaljno razrađuje navodne planove napada, prenosi Metro.

Kako navode, u videu se tvrdi da njegovi autori raspolažu "pouzdanim informacijama" o kretanju prve dame. Kao dokaz za njezinu prisutnost na nekoj lokaciji navode komunalne aktivnosti poput uklanjanja kanti za smeće i zavarivanja šahtova. Snimka prikazuje Melaniju Trump u službenoj koloni vozila i na raznim mjestima u New Yorku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026

Posebno se ističu luksuzne trgovine za koje se navodi da ih često posjećuje. Autori materijala predlažu da su upravo ti odlasci u kupovinu idealna prilika za napad, a spominje se i mogućnost kontaminacije odjeće živčanim otrovima. Video završava izravnom prijetnjom upućenom Barronu Trumpu: "Ovo je tek početak. Barrone Trumpe, čekaj nas."

Melanija i Barron Trump pod stalnom su zaštitom američke Tajne službe. Sve rezidencije Donalda Trumpa, od Bijele kuće i Trump Towera u New Yorku do Mar-a-Laga na Floridi i golf kluba Bedminster, pod strogim su mjerama osiguranja. Video je objavljen u vrijeme pojačanih napetosti između SAD-a i Irana, koje su se zaoštrile ranije ovog mjeseca nakon pogibije trojice američkih vojnika.

Donald Trump je na to odgovorio porukom da će Iran "višestruko platiti" za svakog ubijenog američkog vojnika. "Svaki put kad Iran ubije američkog vojnika, platit će za to ubojstvo višestruko!", napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social. "Ova je zapovijed proslijeđena ministru rata Peteu Hegsethu, načelniku Združenog stožera Danielu Caineu i svim vojnim zapovjednicima."

Američki predsjednik smatra da je i on osobno i dalje jedna od glavnih iranskih meta. U razgovoru za New York Post 10. srpnja izjavio je: "Dugo sam na njihovoj listi. To je naša stvarnost. Jedino što mogu reći jest da sam ostavio jasne upute - ako se išta dogodi, bombardirajte ih silom kakvu nikada prije nisu vidjeli."