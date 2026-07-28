Prometno u Bijeloj kući: Trumpu dolaze Zelenski i Netanyahu

Američki predsjednik Donald Trump u utorak će u Bijeloj kući odvojeno primiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog,, a obojica bi trebala, prema najavama, sudjelovati na komemoraciji za nedavno preminulog američkog senatora Lindseyja Grahama.

Bit će to prvi susret Netanyahua i Trumpa od početka rata na Bliskom istoku koji je između njih izazvao tenzije. Nesuglasice koje su se pojavile između dvojice saveznika ipak su kasnije ublažene umirujućim izjavama s obje strane.

Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na regionalna pitanja, ponajprije na Iran, dok Washington tvrdi da želi ponovno dati priliku diplomaciji nakon najjačih bombardiranja od travanjskog prekida vatre.

Izrael, koji je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama 28. veljače pokrenuo ofenzivu na Teheran, čime je započeo regionalni rat, nije sudjelovao u posljednjem valu sukoba.

„Ovaj sastanak velika je čast, ali i velika odgovornost”, izjavio je Netanyahu prije odlaska iz Izraela u ponedjeljak.

„Razgovarat ćemo o svim temama (...), a prije svega o Iranu. Naš je cilj, naravno, zajamčiti našu sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas”, dodao je.

Odnosi između dvojice čelnika ozbiljno su se pogoršali u travnju, tijekom pregovora o prekidu vatre između Washingtona i Teherana. Donald Trump tada je oštro kritizirao svog izraelskog saveznika, optužujući ga da ometa diplomatske napore.

Američki predsjednik u jednom je intervjuu Benjamina Netanyahua čak nazvao „vrlo teškim tipom”.

Netanyahu je bio priznao da postoje „taktička neslaganja”, ali je ustvrdio da s Donaldom Trumpom dijeli iste ciljeve u vezi s ratom.

U utorak bi trebali razgovarati i o provedbi okvirnog sporazuma između Izraela i Libanona, postignutog pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država s ciljem okončanja ratnog stanja između dviju zemalja, čija se provedba na terenu i dalje suočava s brojnim poteškoćama.

Očekuje se da će razgovori obuhvatiti i stanje u Pojasu Gaze, u trenutku kada su diplomatski napori za pokretanje obnove palestinskog teritorija, razorenog dvogodišnjim ratom između Hamasa i Izraela, u potpunom zastoju. Humanitarna situacija u Gazi i dalje je katastrofalna, ističe agencija France presse.

Unatoč krhkom prekidu vatre koji je stupio na snagu u listopadu 2025., Palestinci i dalje redovito ginu u izraelskim napadima, prema navodima palestinskih vlasti i medicinskih izvora. Izraelska vojska, s druge strane, tvrdi da gađa borce Hamasa.

Donald Trump mogao bi se usredotočiti i na proširenje Abrahamovih sporazuma o normalizaciji odnosa između arapskih zemalja i Izraela.

Ukrajinski predsjednik traži potporu

Ukrajinski predsjednik Zelenski pokušat će kod Trumpa još jednom dobiti potporu vezanu uz rat s Rusijom. Do posjeta dolazi u trenutku kada Ukrajina i Rusija eskaliraju svoje zračne napade dugog dometa, dok američki diplomatski napori ostaju u zastoju, više od četiri godine nakon početka ruske invazije.

Odnosi između ukrajinskog i američkog predsjednika dugo su bili napeti, u nekim trenucima i burni, ali Trump je posljednjih tjedana pokazao više naklonosti prema Zelenskom.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je u petak za AFP da će se njih dvojica sastati u Washingtonu u utorak, istog dana kada je planirana komemoracija za senatora Lindseyja Grahama, odanog zagovornika Ukrajine, koji je preminuo 11. srpnja u dobi od 71 godine.

„Pripremamo se za sastanak s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i njegovim timom”, istaknuo je Zelenski, dodajući da se nada kako će Washington „nastaviti podupirati Ukrajinu i da ćemo moći okončati ovaj rat pravednim mirom”.

Otkako se vratio na vlast, republikanski milijarder uvelike je obustavio izravne isporuke američkog oružja Kijevu. Umjesto toga, prednost daje programu PURL, koji europskim državama omogućuje kupnju američkog naoružanja, a zatim njegov prijenos Ukrajini.

Unatoč tome, Sjedinjene Američke Države i dalje su jedan od ključnih saveznika Ukrajine. Između ostaloga, pružaju joj obavještajne podatke i pristup sustavu Starlink, koji osigurava komunikaciju ukrajinske vojske na bojišnici.

Tijekom prethodnog sastanka u Washingtonu, u listopadu 2025., Volodimir Zelenski nije uspio uvjeriti Donalda Trumpa da Ukrajini isporuči krstareće projektile Tomahawk.

Na sastanku koji je ostao upamćen, u veljači 2025., Trump se javno sukobio sa Zelenskim pred kamerama u Ovalnom uredu. Trump je tada optužio ukrajinskog šefa države za nezahvalnost i poručio mu da se „igra Trećim svjetskim ratom”.

Američki predsjednik poslije je promijenio svoj retoriku. Tijekom njihova zadnjeg susreta početkom srpnja u Turskoj uputio je riječi ohrabrenja ukrajinskom predsjedniku, izjavivši da „obavlja izvrstan posao”.

Volodimir Zelenski prošlog je tjedna razgovarao s izaslanicima Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, s ciljem da se „ponovno oživi diplomacija”, koja je u zastoju od početka rata na Bliskom istoku krajem veljače.

Prethodni američki pokušaji posredovanja između Moskve i Kijeva nisu urodili plodom zbog neslaganja oko osjetljivog pitanja ukrajinskog teritorija na koji Rusija polaže pravo.