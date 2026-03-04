Iranski brod potopljen kod Šri Lanke: Spašena su 32 mornara, veliki dio posade u opasnosti

Iranska fregata IRIS Dena potonula je rano jutros izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, a Reuters javlja da je brod pogođen napadom podmornice. Fregata je imala 180 članova posade, a jutros u 5:08 poslala je poziv za pomoć. Ministar vanjskih poslova Vijitha Herat rekao je da je 32 kritično ozlijeđena mornara prebačeno u bolnicu u Galu, dok se trag ostatku posade nastavlja.

- Nastavljamo potragu, ali još ne znamo što se dogodilo s ostatkom posade - izjavio je dužnosnik agenciji AFP. Za spašavanje su upućena dva broda i jedan avion Šri Lanke, no uzrok potonuća broda još nije poznat.

Policija je pojačala sigurnost ispred bolnice u Galu, a vlasti naglašavaju da Šri Lanka postupa u skladu s međunarodnim konvencijama o pomorskoj potrazi i spašavanju. Herat je rekao da incident pokazuje ranjivost pomorske sigurnosti u regiji te da zemlja nastavlja poduzimati sve hitne mjere kako bi spriječila slične nesreće.