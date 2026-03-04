Španjolska protiv rata s Iranom: Sanchez upozorava da Izrael i SAD igraju 'ruski rulet' s ljudima

Španjolski premijer Pedro Sanchez u srijedu se ponovo usprotivio napadu na Iran koji provode SAD-a i Izrael, upozoravši da te dvije države igraju "ruski rulet" sa životima milijuna ljudi. Sanchez se obratio nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovine s Madridom zbog njegovog stava o sukobu. "Ovako počinju velike katastrofe čovječanstva... Ne možete igrati ruski rulet sa sudbinom milijuna ljudi", rekao je Sanchez u televizijskom obraćanju naciji.

Napetosti između dvaju saveznika u NATO-u porasle su se nakon što je Sanchez osudio američko i izraelsko bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim, a kasnije je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.

Sanchez je rekao da svijet ne može rješavati svoje probleme sukobima i bombama.

"Stav španjolske vlade može se sažeti u dvije riječi: "Ne ratu", rekao je, dodajući da stav nije licemjeran nego koherentan.

"Nećemo biti suučesnici nečega što je loše za svijet niti protivno našim vrijednostima i interesima samo da bismo izbjegli odmazdu", rekao je Sanchez, misleći na Trumpove prijetnje vezano uz trgovinu.

Sanchez je podsjetio na negativne posljedice američke invazije na Irak 2003. godine, koja je dovela do džihadističkog terorizma i porasta cijena energije. SAD i Velika Britanija napale su tada Irak tvrdeći da ima oružje za masovno uništenje, a nakon ubojstva predsjednika Sadama Huseina i okupacije zemlje takvo oružje nikada nije pronađeno.

Sanchez je upozorio da su povod i posljedice napada na Iran jednako nejasne te da neće dovesto do pravednije međunarodnog poretka.

"Španjolska je protiv katastrofe tekućeg rata na Bliskom istoku", rekao je premijer.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares rekao je na španjolskoj javnoj televiziji TVE da razlog napada na Iran "nije uspostavljanje demokracije".

"Jasno je da cilj nije uspostava demokracije jer se napadima krše ljudska prava. Pitamo se, dakle, što se nalazi iza ovog napada?", izjavio je.

Napomenuo je da je Španjolska "suverena zemlja" koja donosi odluke u "skladu s međunarodnim pravom".