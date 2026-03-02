Obavijesti

SNIMKE KAOSA

VIDEO Nakon osvete Hezbolaha za Hameneija, Izrael je 'udario' na Bejrut. Ljudi panično bježe!

Piše Antonela Šaponja,
VIDEO Nakon osvete Hezbolaha za Hameneija, Izrael je 'udario' na Bejrut. Ljudi panično bježe!
Stanovnike libanonske prijestolnice probudilo je oko tri sata ujutro više od deset snažnih eksplozija koje su potresle prozore diljem grada i čule se kilometrima daleko

Izrael je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka izveo seriju žestokih zračnih napada na južna predgrađa Bejruta, glavno uporište Hezbolaha, nakon što je ta militantna skupina koju podržava Iran lansirala rakete i bespilotne letjelice na sjeverni Izrael. Napad Hezbolaha uslijedio je kao izravna odmazda za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, piše The Guardian.

Stanovnike libanonske prijestolnice probudilo je oko tri sata ujutro više od deset snažnih eksplozija koje su potresle prozore diljem grada i čule se kilometrima daleko.

Istovremeno, izraelski borbeni zrakoplovi gađali su i brojne ciljeve na jugu Libanona te u dolini Bekaa na istoku zemlje, rušeći zgrade i izazivajući paniku među civilnim stanovništvom. Prema prvim podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u napadima je ubijena najmanje 31 osoba, a 149 ih je ranjeno.

Osveta za Hameneija i izraelska ofenziva

Hezbolah je u priopćenju potvrdio da je oko ponoći lansirao "salvu preciznih projektila i roj bespilotnih letjelica" na postrojenje proturaketne obrane Mishmar al-Karmel, smješteno južno od Haife. Naveli su kako je riječ o "osveti za čistu krv vrhovnog vođe" te da djeluju "u obrani Libanona i njegovog naroda". To je bio prvi napad koji je Hezbolah izveo na Izrael od prekida vatre dogovorenog u studenom 2024. godine.

Izraelski odgovor bio je brz i razoran. Načelnik glavnog stožera izraelske vojske (IDF), general pukovnik Eyal Zamir, najavio je početak višednevne "ofenzivne kampanje" protiv Hezbolaha.

​- Hezbolah je noćas pokrenuo kampanju protiv Izraela i snosi punu odgovornost za svaku eskalaciju. Svaki neprijatelj koji ugrozi našu sigurnost platit će visoku cijenu - poručio je Zamir u izjavi.

Izraelska vojska priopćila je da su u napadima na bejrutsko predgrađe Dahieh, gusto naseljeno područje pod kontrolom Hezbolaha, ciljani i ubijeni "viši članovi" te organizacije. Potvrđeni su i udari na infrastrukturu i zapovjedna središta skupine diljem zemlje.

Kaos na ulicama i masovni bijeg

Scene koje su uslijedile u Bejrutu i na jugu zemlje podsjetile su mnoge na najmračnije dane rata iz 2024. godine. Rijeke ljudi počele su bježati iz južnih predgrađa, pješice i automobilima, stvarajući potpuni prometni kolaps na autocestama koje vode prema središtu grada.

Mnogi su se probijali preko ruševina i krhotina nastalih od bombardiranja. Slična situacija zabilježena je i u južnom gradu Tiru, gdje su se stvorile duge kolone ispred benzinskih postaja dok su stanovnici u panici kretali prema sjeveru. Novinari s terena javljaju o obiteljima koje bježe s madracima privezanim za krovove automobila.

Dodatnu paniku izazvala je izraelska vojska koja je izdala hitne naredbe za evakuaciju stanovnika u više od 50 sela i gradova diljem južnog Libanona i doline Bekaa.

Upozorili su civile da se moraju udaljiti najmanje jedan kilometar od svojih domova jer se nalaze u blizini "operativaca i objekata Hezbolaha". Vlasti u Bejrutu otvorile su javne škole i skloništa kako bi primile sve veći broj raseljenih osoba, a strah od potpune humanitarne katastrofe sve je veći.

Libanonska vlada osudila napad

Libanonska vlada, koja se tjednima trudila spriječiti uvlačenje zemlje u širi regionalni sukob, oštro je osudila odluku Hezbolaha da napadne Izrael bez konzultacija s državnim vrhom. Premijer Nawaf Salam nazvao je lansiranje raketa "neodgovornim i sumnjivim činom".

"Ovaj potez ugrožava sigurnost Libanona i daje Izraelu izgovore za nastavak agresije", napisao je Salam na društvenoj mreži X, dodavši kako "neće dopustiti da se zemlja uvuče u nove avanture". Najavio je hitnu sjednicu vlade i poduzimanje svih mjera kako bi se zaštitili građani.

