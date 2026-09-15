Iranski hakeri napali disidente i novinare diljem svijeta

Britanska obavještajna služba otkrila je iransku špijunsku kampanju usmjerenu na krađu osjetljivih podataka od meta diljem svijeta.

Među metama su bili disidenti, aktivisti i novinari, priopćio je Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) britanskog GCHQ-a. Iranski „kibernetički akteri” navodno su koristili špijunski softver za prikupljanje podataka poput snimki zaslona i povijesti komunikacije.

Britanski su špijuni otkrili kampanju zajedno sa saveznicima u SAD-u i Nizozemskoj.

NCSC je priopćio da je pratio pokušaje iranskih hakera povezanih s državom da navedu mete na preuzimanje softvera koji može pratiti njihovo kretanje.

Kibernetički kriminalci također su se predstavljali kao kontakti na servisima poput WhatsAppa, izgradili odnos povjerenja, a zatim upotrijebili špijunski softver pod nazivom „CHOSEN BRICK” kako bi ukrali osjetljive informacije.

Špijunski softver napadačima omogućuje krađu podataka o kontaktima mete, uključujući e-poštu i poruke na društvenim mrežama, priopćio je NCSC. Također im može omogućiti snimanje sadržaja zaslona i pristup mikrofonu uređaja.

Napadači su svoj pristup često prilagođavali pojedinačnim metama. U nekim su slučajevima, prema navodima NCSC-a, koristili lažne dokumente, uključujući krivotvorene rezultate magnetske rezonancije (MR), kako bi uvjerili žrtve da preuzmu zlonamjerni softver.

Agencija je priopćila da izdaje nove preporuke za osobe koje su izložene riziku.

Iransko veleposlanstvo u Londonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

FBI je u vlastitom upozorenju naveo da iransko Ministarstvo obavještajnih poslova i sigurnosti (MOIS) koristi taj zlonamjerni softver za „prikupljanje obavještajnih podataka, provođenje curenja podataka i nanošenje štete ugledu svojih meta”.

Američka agencija nije odmah odgovorila na zahtjev za dodatnim informacijama o tome koliko je ljudi bilo metom tog zlonamjernog softvera ni gdje se nalaze.

Teheran „gotovo sigurno” koristi kibernetičke operacije kako bi pomogao u represiji nad ljudima koje smatra prijetnjom, naveli su NCSC, FBI i nizozemska obavještajna služba AIVD.