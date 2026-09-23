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SAD NIJE SLUŠAO GOVOR

Iranski predsjednik: 'Mi nismo agresor, niti smo započeli rat'

Piše HINA,
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Iranski predsjednik: 'Mi nismo agresor, niti smo započeli rat'
Foto: MAJID ASGARPOUR
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Na godišnjem okupljanju svjetskih čelnika u Ujedinjenim narodima u srijedu, izaslanstvo Sjedinjenih Država napustilo je dvoranu na početku Pezeškianovog govora.

Iran "nikada nije bio agresor" i "nije započeo rat", rekao je u srijedu iranski predsjednik Masud Pezeškian pred Općom skupštinom UN-a, govoreći o ratu protiv SAD-a i Izraela.

"Nikada nećemo pognuti glavu", poručio je Donaldu Trump. "On mora znati da će se otpor iranskog naroda samo povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem".

Iako je naglasio da se Iran neće predati u ratu protiv SAD-a, kazao je i da vjeruje u diplomaciju kako bi se pokušao okončati sukob.

Na godišnjem okupljanju svjetskih čelnika u Ujedinjenim narodima u srijedu, izaslanstvo Sjedinjenih Država napustilo je dvoranu na početku Pezeškianovog govora.

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Američka misija pri Ujedinjenim narodima nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Pezeškian se obratio Općoj skupštini od 193 člana dan nakon što je govorio američki predsjednik Donald Trump.

Trump je iskoristio svoj govor u utorak kako bi iznio argumente za rat protiv Irana, tvrdeći da je spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja i upozoravajući da bi mogao "uništiti Islamsku Republiku" ako se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.

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