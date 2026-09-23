Novi izraelski napad na Gazu: Ubijeno dvoje ljudi. Izrael: 'Meta je bio dužnosnik Hamasa'

Najmanje dvojica Palestinaca ubijena su u srijedu u izraelskom zračnom napadu u Pojasu Gaze, priopćili su lokalni zdravstveni dužnosnici, a Izrael je objavio da je meta napada bio visoki financijski dužnosnik Hamasa. Liječnici su izjavili da su dvojica muškaraca, Osama Hater i Mohamad Abu Elvan, ubijena u izraelskom zračnom napadu na vozilo u zapadnom Han Junisu, na jugu enklave.

Dodali su da sujoš dvije osobe ozlijeđene.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz naveli su u zajedničkoj izjavi da je vojska ubila Mohamada Abu Elvana u Han Junisu, opisavši ga kao visokog financijskog dužnosnika Hamasa.

„Nećemo dopustiti Hamasu da obnovi svoju snagu i nećemo stati sve dok Hamas više ne bude postojao u Pojasu Gaze“, stoji u zajedničkoj izjavi.

Hamas nije odmah komentirao situaciju.

Palestinske vlasti navode da je više od 73.000 ljudi ubijeno u izraelskom napadu na Pojas Gaze, pokrenutom nakon što su Hamasovi borci ubili oko 1200 ljudi u južnom Izraelu u listopadu 2023. godine.

Prekid vatre uz posredovanje SAD-a, dogovoren prošle godine, predviđa u konačnici obnovu teritorija, ali je postignut mali napredak jer se pregovarači nisu uspjeli dogovoriti oko uvjeta za razoružanje Hamasa i povlačenje izraelskih postrojbi. Izraelski zračni napadi se nastavljaju.

Prema podacima zdravstvenih dužnosnika tog teritorija, u Pojasu Gaze je od stupanja prekida vatre na snagu ubijeno najmanje 1400 Palestinaca, većinom civila, a izraelska vojska navodi da su poginula četiri izraelska vojnika.

Izrael i Hamas prebacuju krivnju jedni na druge za kršenje sporazuma o prekidu vatre.