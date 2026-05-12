’Iranski prijedlog je smeće’

Primirje između SAD-a i Irana nalazi se na aparatima, rekao je američki predsjednik Donald Trump nakon što je odbacio iranski protuprijedlog za prekid rata. Time su ponovno rasli strahovi od nastavka velikih vojnih operacija na Bliskom istoku, a posljedice se već snažno osjećaju na svjetskim tržištima energije i kapitala. Trump je iranski odgovor nazvao "potpunim smećem" i optužio Teheran da izbjegava razgovore o nuklearnom programu. Prema navodima američkih medija, Iran traži ublažavanje sankcija i priznanje suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem, ključnim pomorskim prolazom, kojim je prije rata prolazilo oko 20 posto svjetske nafte i plina.

Nakon Trumpovih izjava cijene nafte ponovno su snažno porasle. Analitičari upozoravaju da tržište sad uračunava mogućnost dugotrajne blokade Hormuškog tjesnaca i novih sukoba u regiji.

Saudijski Aramco upozorio je da se tržište nafte neće normalizirati ove godine ako se tjesnac uskoro ne otvori. Čak i u slučaju trenutnog otvaranja oporavak opskrbe mogao bi trajati mjesecima. Procjenjuje se da je zbog blokade iz globalnog sustava izbačeno između 10 i 12 milijuna barela nafte na dan.

Kako bi ublažio krizu, Washington je objavio novo puštanje 53,3 milijuna barela nafte iz strateških rezervi. Riječ je o dijelu šire međunarodne akcije kojom bi se na tržište trebalo plasirati ukupno 400 milijuna barela. No stručnjaci upozoravaju da to neće biti dovoljno za brzo smirivanje cijena goriva i inflacije.

Napetosti rastu i izvan Irana. U južnom Libanonu izraelski zračni napad usmrtio je šest ljudi, a Hezbollah poručuje da neće razoružati svoje snage. Vođa skupine Naim Qassem izjavio je da će "pretvoriti teren u pakao za Izrael ako sukobi eskaliraju". Istodobno, iranska Revolucionarna garda objavila je da se "strateška zona Hormuškog tjesnaca proširila stotinama kilometara duž iranske obale", što mnogi tumače kao upozorenje da bi Iran mogao dodatno otežati pomorski promet.

Trump se danas u Kini treba sastati s predsjednikom Xi Jinpingom i razgovarati upravo o Iranu i energetici. Kina je najveći kupac iranske nafte i važan akter u mogućim pregovorima. Američki izvori tvrde da se velika odluka o mogućem nastavku rata neće donositi prije tog sastanka.

U međuvremenu, Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca mogla izazvati globalnu humanitarnu krizu. Kroz taj prolaz ide i trećina svjetskih gnojiva, a UN procjenjuje da bi zbog nestašica hrane čak 45 milijuna ljudi moglo biti gurnuto prema gladi i siromaštvu. 