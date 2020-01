Iranski putnički avion promašio je pistu pa završio na autoputu

Prema prvim informacijama, piše BBC, pilot je zrakoplov Caspian Airlinesa počeo prekasno spuštati zbog čega mu je preostali dio piste bio jednostavno prekratak. Zrakoplov je tako završio na autocesti.

Dvoje od 136 putnika zadobili su ozljede nogu. Do nesreće je došlo u gradu Mahshahru, a zrakoplov aviokompanije Caspian Airlinesa tamo je doletio iz Teherana.

Jedan od putnika je rekao da se stražnji kotač pokvario pa je zrakoplov pri dodiru s tlom skliznuo na svoj trup.

Pogledajte video:

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu