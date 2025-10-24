Irci biraju novu predsjednicu

Irci u petak od 7 sati ujutro biraju tko će im biti predsjednica sljedećih sedam godina. Utrka se svela na sučeljavanje dviju kandidatkinja, neovisne Catherine Connolly koja je osigurala podršku ljevičarskih oporbenih stranaka, i Heather Humphreys, kandidatkinje Fine Gaela koja je bila ministrica u posljednjoj koaliciji.

One se natječu za mjesto nasljednice Michaela D. Higginsa, koji je bio predsjednik od 2011. godine.

Connolly, jasna favoritkinja u nizu anketa provedenih tijekom kampanje, rekla je da je predstavnica "pokreta" i "glas za mir" i "jedinstvo".

Ta 68-godišnjakinja iz Galwaya ranije je bila psihologinja i odvjetnica, a podržali su je Sinn Fein, socijaldemokrati, laburisti i druge lijevo orijentirane stranke.

Govornica irskog jezika, glasno govori o pitanju Palestine i zaštiti irske vojne neutralnosti te kritizira ustupanje zračne luke Shannon američkoj vojsci na korištenje.

Humphreys se pak predstavila kao "centristička, proeuropska, zdravorazumska kandidatkinja orijentirana na poduzetništvo“, dodajući da će na poziciju donijeti svoje iskustvo u vladi i kao menadžerica kreditne zadruge.

Ta je 64-godišnjakinja prezbiterijanka koja je odrasla na seoskoj farmi blizu granice Sjeverne Irske. Rekla je da ima jedinstveno razumijevanje različitih tradicija na otoku Irskoj.

Više od 3,6 milijuna ljudi ima pravo glasa, a rezultati bi trebali biti poznati u subotu navečer.

Na glasačkom listiću naći će se i treće ime, a kandidat stranke Fianna Fail Jim Gavin tehnički još uvijek ima mogućnost pobijediti na izborima, unatoč tome što je prije nekoliko tjedana izjavio da se povlači iz natjecanja zbog otkrivenih dugova.

Predsjednička funkcija uglavnom se smatra ceremonijalnom ulogom, ali nosi i važne odgovornosti, uključujući savjetovanje o ustavnosti predloženih zakona prije donošenja.