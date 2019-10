Irci pozdravili dogovor: 'Ovo je dobro za Irsku i Sjevernu Irsku'

Irski premijer Leo Varadkar u četvrtak je kazao kako je sporazum o Brexitu koji su postigli Europska unija i britanski premijer Boris Johnson dobar i za Republiku Irsku i Sjevernu Irsku, prenosi dpa.

- Imamo sporazum o Brexitu koji omogućava Ujedinjenom Kraljevstvu da napusti Europsku uniju na uredan način - napisao je irski premijer na svom Twitter profilu.

We have #Brexit Agreement that allows UK leave EU in orderly way. We have unique solution for NI that respects unique history and geography. Its good for Ireland and NI. No hard border. All-island and East-West economy can continue thrive. Protects Single Market & our place in it