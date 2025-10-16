Obavijesti

News

Komentari 0
rebalans proračuna

Irena Hrstić: Kroz džentlmenski dogovor s veledrogerijama ćemo sanirati dio duga...

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Drama u zdravstvu! Vlada osigurava 150 milijuna eura za dug prema veledrogerijama. Ministrica Hrstić obećava rješavanje problema starog 30 godina uz profesionalnu suradnju

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je u četvrtak da će Vlada, kroz rebalans državnog proračuna, osigurati 150 milijuna eura za podmirenje dijela dospjelog duga prema veledrogerijama, uz dodatnih 80 milijuna eura koji su već ranije isplaćeni.

"Govorimo o dospjelom dugu od 500 milijuna eura, koji se nije promijenio u odnosu na jučerašnje podatke. Ovim rebalansom ćemo, kao i dosad kroz 'džentlmenski' dogovor s veledrogerijama iz 2021. godine, sanirati dio duga, a moj je cilj u što kraćem roku riješiti i ukupni dospjeli dug, ne samo onaj stariji od 180 dana", izjavila je Hrstić nakon sjednice Vlade.

Pojasnila je da će nakon planiranih uplata ostati oko 300 milijuna eura obveza te da očekuje da će "u partnerskom dijalogu" s veledrogerijama pronaći rješenje koje će dugoročno stabilizirati sustav.

HITNO IM TREBA 500 MILIJUNA EURA Bolnice duguju 800 milijuna eura: 'Ne plaćaju po 500 dana, ugrožena je opskrba lijekovima'
Bolnice duguju 800 milijuna eura: 'Ne plaćaju po 500 dana, ugrožena je opskrba lijekovima'

"Od veledrogerija sam dobila pozitivne reakcije. Svjesni su da se problem star 30 godina ne može riješiti preko noći, ali očekuju kontinuitet i odgovornost kako se situacija više ne bi ponavljala", kazala je. Dodala je također da suradnja mora biti profesionalna i usmjerena prema održivom sustavu

Hrstić se osvrnula i na pitanje zašto u rebalansu nije osigurano više sredstava, pojasnivši da se dodatne uplate zasad ne planiraju jer u zdravstvenom sustavu trenutačno postoje veće zalihe lijekova i potrošnog medicinskog materijala nego što je prihvatljivo te da je potrebno najprije provesti analizu i smanjenje zaliha prije novih isplata.

BOLNICE DUŽNE 800 MILIJUNA EURA Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'
Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'

"Nema smisla odmah platiti cjelokupni dug dok postoje prevelike zalihe. Najprije treba analizirati stvarne potrebe, potrošiti postojeće zalihe i paralelno smanjivati dug. Samo tako možemo izbjeći stvaranje novog duga", rekla je Hrstić.

Dodala je da je njezina dužnost osigurati stabilnost sustava i dugoročno rješenje problema koji "zdravstvo opterećuje desetljećima".

"Ovaj način funkcioniranja, gdje se financijska nestabilnost rješava kroz redovite sanacije, bilo jednom, dvaput ili triput godišnje, meni osobno nije prihvatljiv. Kao ministrica zdravstva osjećam obvezu da to promijenimo i uspostavimo održiv model financiranja", poručila je Hrstić.

18+

Komentari 0
OSTALO

