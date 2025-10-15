Obavijesti

BOLNICE DUŽNE 800 MILIJUNA EURA

Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Zbog duga prijeti nestašica lijekova: 'Pacijenti će više završavati u bolnici, umirati..'
Foto: Ivica Galović/ Pixsell

Najava veledrogerija da će doći do nestašica lijekova ako se ne sanira 500 milijuna eura do kraja godine vrlo je alarmantna i pacijenti s razlogom mogu biti zabrinuti - kazala je za 24sata Jasna Karačić Zanetti.

Dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama dosegnuo je alarmantnih 800 milijuna eura, a prosječni rokovi neplaćanja u pojedinim ustanovama prelaze 500 dana. Predstavnici farmaceutske industrije, proizvođača i ljekarnika okupljeni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) upozorili su da je zdravstveni sustav na rubu pucanja te da bez hitne sanacije od najmanje 500 milijuna eura prijeti poremećaj u opskrbi lijekovima i ugrožavanje pacijenata.

- Ovakav dug predstavlja ozbiljan problem za naš zdravstveni sustav i pacijente. Najava veledrogerija da će doći do nestašica lijekova ako se ne sanira 500 milijuna eura do kraja godine vrlo je alarmantna i pacijenti s razlogom mogu biti zabrinuti - kazala je za 24sata Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Upozorava da nestašice lijekova mogu imati katastrofalne posljedice za pacijente, posebno za one koji ovise o redovitim terapijama i lijekovima za kronične bolesti.

- Nedostatak lijekova može dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenata, povećanja broja hospitalizacija i, u najgorem slučaju, čak do smrtnosti, a u našem pravnom sustavu oštećeni pacijenti ne bi imali gotovo nikakve šanse dokazati tu uzročno-posljedičnu vezu.

Ova situacija već se ponavlja godinama i svima je jasno da se ovaj problem ne rješava nego da samo "krpaju rupe" kako bi prividno riješili problem. Ali ovo je, naravno, neprihvatljivo i zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija kako bi se osigurala dostupnost lijekova za sve pacijente.

'Pacijenti ne smiju biti žrtve'

Potrebno je pronaći održivo rješenje koje će osigurati redovitu opskrbu lijekovima i stabilnost zdravstvenog sustava.

Činjenica da neke bolnice ne plaćaju dospjele dugove i po 500 dana zabrinjavajuća je jer ovakva praksa ugrožava financijsku stabilnost veledrogerija i cjelokupnog zdravstvenog sustava. Potrebno je uvesti strože mjere kontrole i osigurati pravodobno plaćanje dugova kako bi se izbjegle ovakve situacije u budućnosti. Pacijenti ne smiju biti žrtve financijskih problema i nesposobnosti sustava da osigura osnovne uvjete za njihovo liječenje - poručuje Karačić Zanetti.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, Irena Weber, istaknula je da su u nekim bolnicama dugovi stariji od 365 dana, u nekim bolnicama i više od 500 dana.

Jasminko Herceg, predsjednik jedne od najvećih veledrogerija, otkrio je da su već poslali opomene pred ovrhu bolnicama.

- Poslalii smo opomene pred ovrhu, prema nama je dug 265 milijuna eura - rekao je Herceg. 

