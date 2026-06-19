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MINISTRICA ZDRAVSTVA

Irena Hrstić napala SDP i Možemo: 'Ako ne mogu zajedno u Puli, kako će voditi Hrvatsku?'

Piše HINA,
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Irena Hrstić napala SDP i Možemo: 'Ako ne mogu zajedno u Puli, kako će voditi Hrvatsku?'
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Pula: Ministrica zdravstva Irena Hrstić na konfereciji HDZ-a Istarske zupanije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Podsjetila je na sukobe oko investicije u hotel Valkane, nesuglasja oko INK-a i Pula Film Festivala, kadroviranja u gradu i brojnih investicija

Potpredsjednica istarskog HDZ-a i ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u petak da je Pula pravo mjesto za provjeru koliko je vjerodostojna suradnja koju SDP i Možemo ovih dana predstavljaju građanima Hrvatske jer građani Pule dosad nisu gledali suradnju već sukobe. "Posebno je zanimljivo da danas o zajedništvu govore ljudi čije su organizacije godinama vodile političke ratove u Puli. Ako SDP i Možemo ne mogu zajedno funkcionirati u Puli, zašto bi građani vjerovali da mogu funkcionirati u Hrvatskoj", rekla je Hrstić.

Podsjetila je na sukobe oko investicije u hotel Valkane, nesuglasja oko INK-a i Pula Film Festivala, kadroviranja u gradu i brojnih investicija. Oko svake bitne teme koja je važna za grad nije postignuto suglasje dviju aktera na ljevici, ustvrdila je.  

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"Pula je pilot-projekt njihove suradnje već godinama i ona ne uspijeva. Dobro se sjećamo razdoblja kada je Peđa Grbin sa SDP-om tražio odlazak Dušice Radojčić s mjesta predsjednice Gradskog vijeća",  kaže Hrstić.

Pula: Ministrica zdravstva Irena Hrstić na konfereciji HDZ-a Istarske zupanije
Pula: Ministrica zdravstva Irena Hrstić na konfereciji HDZ-a Istarske zupanije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Građani imaju pravo znati da se iza zajedničkih fotografija, konferencija i slogana skriva politički odnos koji je u Puli godinama obilježen sukobima, nepovjerenjem i nesuradnjom.

"Upravo iz tog razloga, Pula je test njihove vjerodostojnosti jer kako će SDP i Možemo upravljati Hrvatskom ako ne mogu surađivati niti u Puli", poručila je Hrstić.

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