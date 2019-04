Išao biciklom prema Jarunu i nestao: Karlo nije uzeo mobitel

Student Karlo Kurtanjek (24) nestao je u srijedu 10. travnja Zagrebu kada je iz Palinovečke ulice na Vrbanima krenuo na fakultet na Kennedyjevom trgu.

- Ako gleda, molim svoje dijete svog sina da mi se javi na bilo koji način, kaže majka nestalog mladića Jasna Kurtanjek u razgovoru za Novu TV.

Ona zajedno sa obitelji već treći dan traga za svojim sinom. Svaki trag gubi mu se nekoliko metara od zgrade u kojoj je živio. Posljednji ga je vidio susjed kako biciklom juri u pravcu Jaruna.

- Obično ima mobitel sa sobom. Ostavio ga je kod kuće to nam je malo zapravo jako jako čudno. Nije bio konfliktna osoba i bio je vrlo korektan sa svima i svi su ga voljeli, kaže otac Dubravko.

U vrijeme nestanka imao je crnu jaknu s kapuljačom, crne traperice i smeđe tenisice.

Foto: nestali.hr

'To se nikad nije dogodilo, uvijek se javljao'

- To se nikad nije dogodilo. Dakle nikad nikad se nije dogodilo da se on nije javio barem drugi dan do 12 sati. Sada smo već u velikoj brizi i panici, kaže majka i dodaje:

- Lijepo molim sve građane, sve ljude dobre volje, Zagrepčane, okolicu, na svim društvenim mrežama je njegova fotografija. Ako bilo što saznaju ili imaju, molim da se jave na telefone na društvenim mrežama. Jer to je preteško i prebolno za nas sve ukućane, a pogotovo za mene kao mamu

Iz policije stiže potvrda kako za mladim studentom ekonomije intenzivno tragaju, ali i da provjeravaju sve tragove koji bi mogli rasvijetliti misterij mladićeva nestanka.

Policija: Stižu dojave sa šireg područja Zagreba

O slučaju nestalog studenta reporter Dnevnika Nove TV razgovarao je s Andreom Balog Bašić, voditeljice službe Kriminalističke evidencije Policijske uprave zagrebačke.

- Trenutno provjeravamo sve podatke i informacije. Od jučer do danas popodne zaprimili smo niz informacija i dojava građana. Provjeravamo svaku informaciju, a dosta ih dolazi iz šireg područja Zagreba. Provjeravamo snimke, razgovaramo sa svima...“, kazala je Balog Bašić i rekla da ovakvi slučajevi ne odlaze u „hladni pogon“ te se potraga za mladićem nastavlja.

Apelirala je na građane da ne čekaju 24 sata da prijave nestanak kako bi policija čim prije poduzela sve što može.

- Bitni su nam svaki sat i minuta, rekla je Bašić

Na pitanje što mogu očekivati Karlovi roditelji, poručila je kako će za Karlom policija tragati sve dok ne saznaju što se točno dogodilo.

Ako imate bilo kakvu informaciju o nestalom Karlu možete je dojaviti u najbližu policijsku postaju ili na 192.