Iseljavaju studente, jer će dom u Rijeci pretvoriti u karantenu

Studenti Sveučilišta u Rijeci koji žive u studentskim domovima, u četvrtak su dobili obavijest o prisilnom iseljavanju zbog pretvaranja jednog od objekata u karantenu za oboljele od korona virusa.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Sveučilište u Rijeci privremeno ne raspolaže studentskim naseljem 'Ivan Goran Kovačić', jednim od dva studentska naselja u Rijeci.

- Nalog nam je stigao danas na Županijskom stožeru. Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je odluku prema kojoj smo odmah i postupili - rekao nam je doktor Alen Ružić, prorektor za znanost i koordinator za epidemiju COVID-19 na Sveučilištu u Rijeci.

Naime, kaže nam kako je izbor na studentsko naselje 'Ivan Goran Kovačić' strateški, zbog blizine respiratornog centra.

- Klinički bolnički centar Rijeka, odnosno Klinika za neurologiju prenamjenjuje se u respiratorni centar za najteže oboljele. Odmah do nje nalazi se i Otorinolaringologija koja će primati manje teške slučajeve, dok će studentsko naselje 'Ivan Goran Kovačić' služiti kao dodatni bolnički kapacitet za pacijente oboljele od korona virusa, ali koji nemaju težih respiratornih problema - objašnjava.

Tako će se studentsko naselje do daljnjeg prenamijeniti u zdravstvene svrhe u kojem će za pacijente brinuti medicinsko osoblje.

- Ukoliko se stanje nekom od lakše oboljelih pacijenata pogorša, naselje je nalazi oko 500 metara od respiratornog centra, što će omogućiti da se oboljeli odmah tamo preveze i pruži mu se adekvatna skrb i liječenje - ispričao nam je doktor.

Od pet paviljona, prvi na redu za prenamjenu je paviljon broj četiri s 58 ležaja, koji će se krenuti mobilizirati već u subotu.

Naime, timovi Civilne zaštite ispraznit će sve studentske sobe te njihove stvari pakirati u kutije, koje će studenti na zahtjev dobiti natrag.

- Nama je zaista jasno da su studenti sada u neugodnoj situaciji, no mi smo uspostavili komisiju koja će sve stvari popisati i spakirati u kutije. Sve će biti pod nadzorom kako bi se sve pažljivo odložilo te kako ništa ne bi falilo. Zaista ćemo se potruditi da studentima maksimalno olakšamo ovu situaciju - kaže Ružić.

U dopisu poslanom studentima stoji kako studenti za vrijeme iseljavanja ne trebaju biti prisutni.

- To smo naglasili iz razloga da studenti koji su otišli svojim kućama i žive daleko, ne moraju samo zbog toga dolaziti u Rijeku te tako riskirati potencijalnu zarazu putem. Naravno, ako ima studenata koji žive blizu ili neki se neki od njih žele samostalno iseliti, to mogu učiniti. Mi apeliramo da ostanu svojim u svojim kućama i ne izlažu se zarazi, no nećemo ih spriječiti da dođu - pojašnjava.

Prethodno tome, u petak će se u studentskom naselju 'Trsat', drugom od dva studentska naselja, osloboditi preostali smještajni kapacitet, koji će biti predviđen za sve studente iz naselja Ivan Goran Kovačić kojima će smještaj biti potreban nakon iseljenja.

- Nakon odluke da će se nastava održavati na daljinu, većina studenata otišla je svojim kućama. Trenutno u naselju 'Ivan Goran Kovačić' boravi 70-ak studenata. U naselju 'Trsat' oslobodit ćemo sav preostali smještajni kapacitet i preseliti ih tamo - kaže.

Prema potrebi, postepeno će se pripremati i preostali paviljoni u naselju.

- Ova je odluka nastupila kao preventivna mjera te priprema za najcrnji scenariji. Ovo nije razlog da se širi panika, već jednostavno moramo biti spremni na sve. Za sada Stožer civilne zaštite u Hrvatskoj obavlja odličan posao te su ovo još samo neke od dodatnih mjera kako bi se pripremili na ono što nam potencijalno slijedi - pojašnjava Ružić.

Svi će studenti zadržati svoja stečena prava boravka u domovima do kraja ove akademske godine.

- Sveučilište u Rijeci je zaista sretno da je moglo dati svoj doprinos. Ovaj je postupak u općem interesu javnosti te se nadamo kako će i naši korisnici smještaja biti solidarni te razumjeti situaciju. Mi im za sve stojimo na raspolaganju te ćemo dati sve od sebe kako bismo im što više izašli u susret - zaključuje.