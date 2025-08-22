Obavijesti

News

Komentari 1
LIJEPA GESTA

Iseljenik iz Njemačke vratio glazbu doma: Dvije istarske crkve dobile orgulje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iseljenik iz Njemačke vratio glazbu doma: Dvije istarske crkve dobile orgulje
Foto: HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Baf je glazbeni pedagog i dirigent koji promovira hrvatsku kulturu u Njemačkoj gdje živi oko 500.000 Hrvata i njihovih potomaka

Hrvatski glazbenik Branko Baf, koji 55 godina živi u Njemačkoj, osigurao je donacije električnih orgulja za dvije crkve u Istri, izvijestila je organizacija Hrvatska matica iseljenika.

Njegovom inicijativom je crkva Svetog Ivana Krstitelja u Labincima dobila na dar orgulje iz župe Svetog Ewalda iz Dorsten-Rhadea u Njemačkoj, a isti model orgulja s dva manuala i pedalom dobila je i crkva posvećena Alojziju Stepincu u mjestu Škropeti.

Baf, iseljenik iz Istre koji ima kuću u Labincima, pomogao je i u dopremi orgulja u rodni kraj. Orgulje postavljene u crkvi u Škropetima bio je dobio na dar u Njemačkoj nakon smrti njegovog prijatelja i ravnatelja škole u kojoj su se nalazile.

IZMJENA ZAKONA Božinović: Cilj nam je prvenstveno zaštita domaćih radnika i povratak iseljenika
Božinović: Cilj nam je prvenstveno zaštita domaćih radnika i povratak iseljenika

Baf je glazbeni pedagog i dirigent koji promovira hrvatsku kulturu u Njemačkoj gdje živi oko 500.000 Hrvata i njihovih potomaka.

Kao zborovođa mješovitog zbora u Lembecku, mjestu udaljenom 60 kilometara od Dortmunda, surađuje sa zborom Roženice iz Pazina čime su zajedno nastupili na turnejama i koncertima u  Njemačkoj i Hrvatskoj. Potaknuo je suradnju i razmjenu gimnazije u Pazinu s onom iz njemačkog grada Marla gdje je živio.

Sastavio je pjesmaricu hrvatskih pjesama s njemačkim prijevodom, a uz klavir prati pjevanje tih pjesama na „Večeri hrvatske pjesme“ u Dortmundu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
FOTO

Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala

Kolinda je objavila fotke iz Budimpešte gdje je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Mnogi su primijetili njezinu vitku liniju u zelenoj haljini. Bivša predsjednica ranije nam je otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025