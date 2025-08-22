Iseljenik iz Njemačke vratio glazbu doma: Dvije istarske crkve dobile orgulje

Hrvatski glazbenik Branko Baf, koji 55 godina živi u Njemačkoj, osigurao je donacije električnih orgulja za dvije crkve u Istri, izvijestila je organizacija Hrvatska matica iseljenika.

Njegovom inicijativom je crkva Svetog Ivana Krstitelja u Labincima dobila na dar orgulje iz župe Svetog Ewalda iz Dorsten-Rhadea u Njemačkoj, a isti model orgulja s dva manuala i pedalom dobila je i crkva posvećena Alojziju Stepincu u mjestu Škropeti.

Baf, iseljenik iz Istre koji ima kuću u Labincima, pomogao je i u dopremi orgulja u rodni kraj. Orgulje postavljene u crkvi u Škropetima bio je dobio na dar u Njemačkoj nakon smrti njegovog prijatelja i ravnatelja škole u kojoj su se nalazile.

Baf je glazbeni pedagog i dirigent koji promovira hrvatsku kulturu u Njemačkoj gdje živi oko 500.000 Hrvata i njihovih potomaka.

Kao zborovođa mješovitog zbora u Lembecku, mjestu udaljenom 60 kilometara od Dortmunda, surađuje sa zborom Roženice iz Pazina čime su zajedno nastupili na turnejama i koncertima u Njemačkoj i Hrvatskoj. Potaknuo je suradnju i razmjenu gimnazije u Pazinu s onom iz njemačkog grada Marla gdje je živio.

Sastavio je pjesmaricu hrvatskih pjesama s njemačkim prijevodom, a uz klavir prati pjevanje tih pjesama na „Večeri hrvatske pjesme“ u Dortmundu.