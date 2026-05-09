Iskoristite vikend, temperature će padati, stižu nam kišni dani

Piše HINA,
Slično vrijeme nastavit će se i u nedjelju. U prvom dijelu dana prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme, no tijekom dana očekuje se postupno naoblačenje.

Pretežno stabilno i ugodno proljetno vrijeme očekuje Hrvatsku tijekom vikenda, no uz sunčana razdoblja mjestimice će biti i kiše te pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.  U jutarnjim satima na istoku i jugu zemlje može pasti malo kiše, dok se poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka očekuju lokalni pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti.

Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U prvom dijelu dana mjestimice će još biti bure. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

Slično vrijeme nastavit će se i u nedjelju. U prvom dijelu dana prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme, no tijekom dana očekuje se postupno naoblačenje. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, a krajem dana nestabilnosti će se proširiti i na Jadran.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na istoku zemlje jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati jugo, koje će u Dalmaciji prema večeri mjestimice i pojačati.

Jutarnje temperature u nedjelju bit će od 6 do 11 stupnjeva u unutrašnjosti te između 12 i 17 na Jadranu, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Jačanjem južine stizat će sve nestabilniji zrak, pa od ponedjeljka na kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom treba računati posvuda. U utorak sjeverni vjetar i niža dnevna temperatura, piše HRT.

- I na moru nestabilno, osobito idući tjedan kada su mogući izraženi pljuskovi, na sjevernom Jadranu i obilna kiša. U nedjelju još dosta suhog vremena te tek u drugom dijelu dana porast vjerojatnosti za kišu. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u utorak na sjeveru nakratko bura. Temperatura u blagom padu, posebice na kišovitijem sjeveru - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

*uz korištenje AI-ja

