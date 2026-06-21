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RAZORILE JE USTAŠE PLUS+

Iskupljenje u Praškoj 7 nakon više od osam desetljeća nepravde: Gradi se sinagoga

Piše Ena Katarina Haler,
Čitanje članka: 9 min
Iskupljenje u Praškoj 7 nakon više od osam desetljeća nepravde: Gradi se sinagoga
Milorad Pupovac položio cvijeće povodom Dana sjećanja na žrtve holokausta u Zagrebu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

NOVI EXPRESS Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donesen je novi Urbanistički plan uređenja, značajan po tome što uključuje i parkiralište u Praškoj ulici, mjesto na kojem su ustaše razorile sinagogu

Dana 28. svibnja održana je sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba na kojoj je donesen Urbanistički plan uređenja zagrebačkog donjogradskog bloka omeđenog Trgom bana Jelačića na sjeveru te ulicama Petrinjskom na istoku, Praškom na zapadu te Amruševom i Trgom Nikole Šubića Zrinskog na jugu. Radi se o jednom od najprepoznatljivijih gradskih blokova koji definiraju identitet Donjega grada. Ključna je ipak jedna praznina. Broj 7 u Praškoj ulici pripada zagrebačkoj sinagogi; tamo danas jest parkiralište, ali to je adresa sinagoge. I bit će uvijek, postavila se tamo rampa za naplatu parkinga, robna kuća ili štogod drugo. Pitanje ostaje tek hoće li ona materijalizacija sjećanja zaista odgovarati tom sjećanju na način koji je i prostorno, ali i društveno, u srži ljudski ispravan. O čemu se radi?

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Komentari 39
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