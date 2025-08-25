Obavijesti

TRAGEDIJA

Iskusni hrvatski planinar (54) poginuo u Alpama: Okliznuo se na spuštanju, padao je 200 m...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Svi ostali sudionici izleta fizički dobro, nitko drugi nije ozlijeđen, ali su svi duboko potreseni ovim događajem.

Robert Lemić (54), iskusni planinar i instruktor karlovačkog Planinarskog društva Dubovac poginuo je u nedjelju u Julijskim Alpama, prenosi KA portal.

On je predvodio skupinu hrvatskih planinara koja se spuštala s predjela Škrlatice prema Aljaževom domu. Prema informacijama Gorske Reševalne Zveze Slovenije, Lemić se prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko.

- Na mjesto nesreće upućeno je 29 gorskih spašavatelja te dežurna ekipa GRZS Brnik s helikopterom LPE. Nažalost, unesrećeni je zbog teških ozljeda na mjestu preminuo - izvijestili su slovenski gorski spasioci. Tijelo su s planine uspjeli prevesti danas, zbog izrazito lošeg vremena. 

TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Hrvatu (57) pozlilo na planini u Sloveniji, preminuo je: Poslali i helikopter, ali nije bilo spasa...
Hrvatu (57) pozlilo na planini u Sloveniji, preminuo je: Poslali i helikopter, ali nije bilo spasa...

KA portal je saznao kako su svi ostali sudionici izleta fizički dobro, nitko drugi nije ozlijeđen, ali su svi duboko potreseni ovim događajem.

Od preminulog planinara oprostili su se i na Facebook stranici 'Turanjske priče' dirljivom objavom.

"Puklo je srce Turnja danas, napustio nas je naš Robert Lemić. Teško je pisati posvetu iz srca kada je ono slomljeno. Bio je otac, sin, suprug, brat... Bio je prijatelj i bio je Turanjac.", dio je poruke.

