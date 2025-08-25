Iskusni hrvatski planinar (54) poginuo u Alpama: Okliznuo se na spuštanju, padao je 200 m...

Robert Lemić (54), iskusni planinar i instruktor karlovačkog Planinarskog društva Dubovac poginuo je u nedjelju u Julijskim Alpama, prenosi KA portal.

On je predvodio skupinu hrvatskih planinara koja se spuštala s predjela Škrlatice prema Aljaževom domu. Prema informacijama Gorske Reševalne Zveze Slovenije, Lemić se prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko.

- Na mjesto nesreće upućeno je 29 gorskih spašavatelja te dežurna ekipa GRZS Brnik s helikopterom LPE. Nažalost, unesrećeni je zbog teških ozljeda na mjestu preminuo - izvijestili su slovenski gorski spasioci. Tijelo su s planine uspjeli prevesti danas, zbog izrazito lošeg vremena.

KA portal je saznao kako su svi ostali sudionici izleta fizički dobro, nitko drugi nije ozlijeđen, ali su svi duboko potreseni ovim događajem.

Od preminulog planinara oprostili su se i na Facebook stranici 'Turanjske priče' dirljivom objavom.

"Puklo je srce Turnja danas, napustio nas je naš Robert Lemić. Teško je pisati posvetu iz srca kada je ono slomljeno. Bio je otac, sin, suprug, brat... Bio je prijatelj i bio je Turanjac.", dio je poruke.