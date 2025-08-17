Obavijesti

TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU

Hrvatu (57) pozlilo na planini u Sloveniji, preminuo je: Poslali i helikopter, ali nije bilo spasa...

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Planinar je izgubio svijest na putu prema Velikom vrhu gdje se nalazio na izletu s obitelji. Reanimirali su ga satimo prolaznici i liječnici, no ništa nije uspjelo

Hrvat (57) izgubio je u subotu poslijepodne svijest na izletu na slovenskoj planini Kofce te preminuo unatoč dugotrajnim pokušajima reanimacije, javljaju iz slovenske policije.

- Prema trenutno prikupljenim informacijama, planinar je u kolibu na planini Kofce došao sa svojom obitelji. Tijekom šetnje prema Velikom vrhu odjednom mu je pozlilo te je sjeo, a zatim i izgubio svijest. Osnovnu reanimaciju započeli su prolaznici, a nastavio ju je liječnik helikopterske posade GRZS-a, no planinar je, unatoč dugotrajnim pokušajima reanimacije, na kraju preminuo - stoji u priopćenju Policijske uprave Kranj.

Gorska služba spašavanja GRZS iz Brnika poziv u pomoć zaprimila je u subotu oko 13.45 sati, a okolnosti pokazuju kako je smrt posljedica zdravstvenog stanja.

Tijelo planinara su helikopterom prevezli u dolinu, a policija će o svemu obavijestiti nadležnog državnog tužitelja.

