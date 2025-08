Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

Dio konobara koji su na zagrebačkom Thompsonovu koncertu usluživali više od pola milijuna posjetitelja bili su angažirani preko tvrtke Lioness Top Events Crew, koja je pak za Thompsonov sinjski spektakl izborila ekskluzivni posao prodaje i posluživanja pića unutar hipodroma. Kad smo prvi put zvali na službeni kontakt firme, gospodin koji se predstavljao uporno kao kontakt Lioness Top Events Crewa hvalio nam se kako su uspješno odrađenim poslovima izborili povjerenje tima Marka Perkovića Thompsona koji su ih angažirali lani, na svirkama u Imotskom i Dugopolju, pa onda i na ovogodišnjima u Zagrebu, pa sad i u Sinju. Dio konobara koji su radili na zagrebačkom koncertu, što ne čini većinu svih koji su bili potrebni tog 5. srpnja, zato što je pola milijuna okupljene publike posluživalo oko 5000 konobara, pričaju nam kako honorar od Lioness Top Events Crewa još nisu dobili. Javila nam se i nekolicina angažiranih kojima su, tvrde nam sugovornici, u Lioness Top Events Crewu isplatili dogovoreni iznos - na ruke odmah po odrađenom poslu. Oni koji su dogovorili honorar isplatom na račun još čekaju.

Kao gazda firme navodi se gospodin Branimir Rajič. Pokušali smo ga pitati što je na terenu pošlo po zlu da su mu se suradnici sa sinjske gaže vratili toliko ogorčeni i nezadovoljni zato što su im zaštitari, kako svjedoči nekoliko desetaka mladića i djevojaka, otimali bakšiš i zbog toga ih kažnjavali udaljavanjem s radnoga mjesta, ali na više poziva gospodin se nije želio javiti. Nakon što smo objavili ispovijesti onih koji su autobusima iz Zagreba išli na koncert i koji su se žalili da su radili po 10-12 sati gladni, žedni i zastrašivani, javili su nam se i drugi ogorčeni mladići i djevojke.

Svi bojažljivo prepričavaju svoja navodna iskustva jer strahuju kako neće dobiti isplatu novca za odrađeni posao. Čak su i voditelji iz spomenute firme u WhatsUp grupi koja im je služila za dogovaranje posla i davanje uputa tijekom koncerta onemogućili daljnju komunikaciju i izmjenu iskustva svih koji su konobarili. Jedan mladić žali se čak i na fizički napad.

- Gospodin me pozvao sa strane da mi da prsluk, naravno poslušao sam šefa i otišao za njim po prsluk. Tamo me dočekao s jednim krkanom i s rečenicom: 'Vadi pare van'. Naravno, sav izbezumljen nije mi bilo jasno o čemu je riječ i rekao sam da nemam nikakve novce, a na to je uslijedilo pitanje kako to da nemam ljude na šanku sat i pol. Pokušavajući objasniti da stvarno nemam ljude, iznenada sam dobio par šamara. Stvarno sam iznenađen takvim ponašanjem svog 'šefa'. Hvala na iskustvu, ali više ne hvala - podijelio je svoje iskustvo mladić.

Dolazimo do najzanimljivijeg dijela - koliko se čega prodalo. Prema procjenama konobara koji su posluživali piće na jednom od šankova, samo pive u limenkama su prodali za 100.000 eura. Odnosno, jedan šank u trenutku koncerta prodao je i posljednju od 16.800 limenki, koliko su se opskrbili za tu večer na tom prodajnome mjestu, a na obližnjem šanku svega nekoliko minuta kasnije isti scenarij - sva piva je prodana. Pili su se i gemišt po 6 eura za 0,25 l, hidra od pola litre za 5 eura te gin tonic za 7 eura. Sendviči su bili 6 eura. Detaljniju računicu nastojat ćemo rasplesti u nekom od idućih tekstova.