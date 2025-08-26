Obavijesti

News

Komentari 8
PROVJERITE

Island rekorder po cijeni goriva u Europi: Evo gdje je najjeftinije i gdje se na listi nalazi Hrvatska

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Island rekorder po cijeni goriva u Europi: Evo gdje je najjeftinije i gdje se na listi nalazi Hrvatska
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Marko Picek/PIXSELL

U usporedbi s europskim rekorderima, Hrvatska se nalazi u znatno povoljnijem položaju

Dok vozači diljem Europe s negodovanjem prate rastuće brojke na benzinskim postajama, analiza cijena goriva u kolovozu 2025. godine otkriva dramatične razlike od države do države. Cijena koju plaćate za pun spremnik ne ovisi samo o globalnom tržištu nafte, već ponajviše o poreznoj politici, ekološkim standardima i ekonomskoj snazi pojedine zemlje. Dok neke nacije potiču vožnju automobila niskim cijenama, druge je visokim nametima svjesno destimuliraju.

ŠTO NAM PREŠUĆUJU I s ograničenjem i bez njega, država uzima lavovski dio od svake litre goriva. Evo izračuna
I s ograničenjem i bez njega, država uzima lavovski dio od svake litre goriva. Evo izračuna

Na samom vrhu ljestvice najskupljih zemalja nalaze se one koje kombiniraju visoki životni standard s izraženom ekološkom politikom. Prema posljednjim podacima, apsolutni rekorder je Island, gdje litra 95-oktanskog benzina stoji nevjerojatnih 2,097 eura. Ova otočna država, ovisna o uvozu i s visokim ekološkim porezima, predstavlja najskuplje mjesto za vozače u Europi.

Odmah iza Islanda slijede Danska s cijenom od 1,941 eura po litri i Nizozemska, gdje vozači moraju izdvojiti 1,904 eura. Visoke cijene zabilježene su i u Švicarskoj, Albaniji te Grčkoj, potvrđujući trend da bogatije zemlje i one s velikim turističkim prometom često imaju i najviše cijene goriva. U tim državama, posjedovanje i vožnja automobila predstavljaju značajan financijski izdatak.

Infografika: Cijene goriva u Europi u kolovozu 2025. godine
Infografika: Cijene goriva u Europi u kolovozu 2025. godine | Foto: Marko Picek/PIXSELL

U sredini ljestvice nalaze se zemlje poput Njemačke gdje litra goriva košta 1,642 eura, Francuske gdje je litra 1,677 eura i Italije gdje litra goriva košta 1,705 eura. 

U usporedbi s europskim rekorderima, Hrvatska se nalazi u znatno povoljnijem položaju. S cijenom od 1,482 eura po litri, Hrvatska je ispod ponderiranog prosjeka Europske unije, koji iznosi 1,61 eura. Hrvatska je s tom cijenom pri samom europskom prosjeku, a tek nešto skuplja od Slovenije gdje litra goriva košta 1,443 eura i Crne Gore gdje je 1,430 eura. 

ŠTO NAS ČEKA NA PUMPAMA? Za Vladu, živimo u raju. Opet će regulirati cijene 'onda kada bude potrebno'. Kad će to biti?
Za Vladu, živimo u raju. Opet će regulirati cijene 'onda kada bude potrebno'. Kad će to biti?

Najniže cijene goriva bilježe se u Rusiji gdje litra košta 0,672 eura i Bjelorusiji gdje je 0,666 eura. Na dnu ljestvice unutar EU nalazi se Bugarska, gdje litra benzina stoji 1,22 eura, što je gotovo 60 posto jeftinije nego u Danskoj. Poljska je također na dnu, s cijenom od 1,376 eura po litri goriva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025