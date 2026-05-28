ČEKA IH DVA REFERENDUMA

Islanđani korak bliže prema EU

Piše HINA,
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Ako birači podrže nastavak pregovora, konačni uvjeti članstva zahtijevat će odobrenje na drugom referendumu, dok bi glas "ne" okončao pokušaje ponovnog pokretanja pregovora, priopćila je vlada.

Islandski parlament u četvrtak je glasao za održavanje referenduma 29. kolovoza o početku pregovora o pristupanju Europskoj uniji, podržavajući vladin dvostupanjski plan koji bi mogao dovesti do članstva u bloku od 27 zemalja kasnije ovog desetljeća. Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora nakon četiri godine razgovora kada je euroskeptična vlada preuzela vlast, ali su porast troškova života i rat u Ukrajini od tada ponovno probudili interes za pridruživanje Uniji, pokazale su ankete javnog mnijenja.

Mnogi birači nisu sigurni hoće li podržati članstvo u EU pa mogu pronaći utjehu u dvostupanjskom procesu, rekao je Olafur Thordur Hardarson, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Island.

"Veliki udio neodlučnih želi referendum kako bi vidjeli točno koji bi uvjeti bili u potencijalnom sporazumu", rekao je.

Članstvo za državu od oko 400.000 ljudi proširilo bi doseg EU daleko u sjeverni Atlantik u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump nastoji kontrolirati Grenland.

"Iako je riječ o vrlo maloj zemlji, stavljanje Islanda na kartu Europske unije imalo bi svojevrsnu simboličku prednost", rekao je Hardarson.

U 63-članom nacionalnom parlamentu Islanda 34 zastupnika su glasala za referendum, dok ga je 8 odbacilo. Suzdržanih je bilo 14 članova, dok je sedmero bilo odsutno.

Ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir u ožujku je za Reuters izjavila da je optimistična da bi se Island mogao pridružiti EU već 2028. te da očekuje da će ribarstvo i poljoprivreda biti najteže točke pregovora.

