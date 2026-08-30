Islanđani su na referendumu odbacili plan za članstvo u EU-u

Zagovornici pridruživanja Europskoj uniji isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori dulje vrijeme te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda.

Kampanja ''protiv'' upozoravala je da će članstvo u Europskoj uniji ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.

Kamatne stope, ribarstvo i troškovi života bili su u fokusu referendumske kampanje.