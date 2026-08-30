Island je odbacio vladin prijedlog o održavanju pristupnih pregovora s Europskom unijom, izvijestila je u nedjelju javna televizija RUV, uz samo još mali broj neprebrojanih glasova
REFERENDUM O PRISTUPANJU
Islanđani su na referendumu odbacili plan za članstvo u EU-u
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Zagovornici pridruživanja Europskoj uniji isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori dulje vrijeme te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda.
Kampanja ''protiv'' upozoravala je da će članstvo u Europskoj uniji ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.
Kamatne stope, ribarstvo i troškovi života bili su u fokusu referendumske kampanje.
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