Obavijesti

News

Komentari 0
REFERENDUM O PRISTUPANJU

Islanđani su na referendumu odbacili plan za članstvo u EU-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Islanđani su na referendumu odbacili plan za članstvo u EU-u
Foto: Antonio Ahel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Island je odbacio vladin prijedlog o održavanju pristupnih pregovora s Europskom unijom, izvijestila je u nedjelju javna televizija RUV, uz  samo još mali broj neprebrojanih glasova

Zagovornici pridruživanja Europskoj uniji isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope s kojima se Island bori dulje vrijeme te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda.

Kampanja ''protiv'' upozoravala je da će članstvo u Europskoj uniji ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.

GRAĐANI PODIJELJENI Island na referendumu odlučuje o budućnosti u Europskoj uniji
Island na referendumu odlučuje o budućnosti u Europskoj uniji

Kamatne stope, ribarstvo i troškovi života bili su u fokusu referendumske kampanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome
Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...
NEUSPJEH ROBOTAKSIJA

Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...

Tvrtka Project 3 Mobility je razvila robotaksije, ali ne one s onom najvišom razinom autonomne voženje što su se obvezali ugovorom. Zato trebaju vratiti milijune. Druge Rimčeve tvrtke za aute i baterije puno bolje stoje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026