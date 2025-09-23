Obavijesti

NOVI NAPADI

Išli i prema Moskvi: Rusi su oborili 33 ukrajinska drona
Ruske protuzračne postrojbe od ponedjeljka navečer do utorka ujutro oborile su 33 ukrajinska drona koji su se kretali prema Moskvi, kao i desetke drugih na Krimu i u drugim dijelovima zapadne Rusije

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je u objavama na aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu da su dronovi uništeni na putu do grada tijekom otprilike dvanaest sati. Stručnjaci ispituju ostatke na tlu, rekao je.

Letovi su odgođeni i otkazani u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevu, najvećoj ruskoj zračnoj luci po broju putnika. Ruski nacionalni prijevoznik Aeroflot izjavio je da planira u potpunosti nastaviti normalan rad zračne luke do kraja utorka. Rusko ministarstvo obrane objavilo je na Telegramu da su njegove protuzračne postrojbe uništile 81 ukrajinski dron do ponoći po lokalnom vremenu, a još 69 između ponoći i 7 sati po lokalnom vremenu.

Reuters nije uspio neovisno provjeriti izvješća.

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Mihail Razvozhajev, guverner luke Sevastopolj na Krimu, sjedišta ruske Crnomorske flote, rekao je da su protuzračne postrojbe uništile najmanje šest dronova u blizini luke. Dijelovi oborenog drona izazvali su požar na otvorenom tlu, koji je ugašen.

Guverner tulske regije u središnjoj Rusiji Dmitrij Miljajev rekao je da su tri drona oborena bez žrtava i šteta.

Vjačeslav Gladkov, guverner belgorodske regije, koja graniči s Ukrajinom, rekao je da roditelji trebaju zadržati djecu kod kuće te da su dva trgovačka centra u regiji privremeno zatvorena.

