Išli na vikendicu: Gurala je auto uzbrdo, proklizao je i ubio ju...

Trebao je to biti lijep tjedan u vikendici u Zagorju za bračni par iz Zagreba, no zbog nepažnje poginula je žena (77) koja je željela pomoći suprugu (84) da izvuče Volkswagen Golf koji je bio zapeo.

U utorak poslijepodne supružnici su stigli do malenog obiteljskog imanja na uzvisini u mjestu Družilovec kraj Velikog Trgovišća. Nisu željeli automobil ostaviti kraj glavne ceste nego su ga namjeravali parkirati uz samu vikendicu. Do nje vodi slabo uređeni put po dvadesetak metara dugoj uzbrdici. Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je umalo došao do mjesta na kojem je mislio parkirati vozilo, no njegov Golf vjerojatno nije imao dovoljno snage uspeti se uzbrdicom.

Zbog toga su u pomoć pozvali dvoje rođaka koji žive nedaleko od mjesta tragedije. Kako doznajemo od mještana, pokušali su blokirati kotače granjem te maknuti bar dio nakupljene trave kako bi se vozilo uspelo. Nažalost, plan im nije uspio.

Prema policijskom očevidu, automobilu su u jednom trenutku proklizali kotači te je bez kontrole krenuo unatrag. Rođaci su se uspjeli izmaknuti, ali nesretna žena nije u tome uspjela. Automobil je prešao preko nje te ju je usmrtio na mjestu.

- Udarac nismo čuli, no prenuo nas je zvuk Hitne pomoći. Ženu su probali oživljavati, no ništa joj nije pomoglo - kazali su nam mještani. Automobil je zapeo na polovini puta te su ga nakon očevida maknuli. Na mjestu tragedije u srijedu su stajali lampion te dio automobila.

- Oni bi tako uvijek vozili do gore. Ne znam što im je to trebalo. Nesreća je to velika za njih - kažu u Družilovcu.

Policija tragediju nije okarakterizirala kao nesretan slučaj nego kao smrtni slučaj iz nehaja, zbog kojeg su prijavili supruga. Njega su zato nakon očevida odvezli do policijske postaje u Zaboku kako bi dao izjavu o nesreći. Nisu ga zadržavali nego su ga pustili kući. Tužna obitelj nije bila raspoložena za komentare. Sve ih je potresla tragedija te još čekaju izvješće s obdukcije. Tek nakon nje predat će im tijelo žene kako bi je mogli pokopati.

Prema Kaznenom zakonu, za prouzročenje smrti iz nehaja vozaču prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora.