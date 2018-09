'Ispao sam glup': Vučić postao meta sprdnje zbog velikog gafa

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić postao je u petak meta sprdnje nakon što je komentirao tragičnu nesreću na beogradskom gradilištu. Govoreći o statistikama, kao usporedbu je izbacio podatak da u SAD-u svakih 10 sekundi pogine perač prozora.

Međutim, problem je u tome što je tu informaciju uzeo sa The Oniona, američkog satiričnog portala, koji ju je objavio davne 2011. godine.

Po toj Vučićevoj računici, u Americi bi godišnje poginulo oko 3,1 milijun perača prozora.

Zbog svega se u subotu ispričao na konferenciji sa potpredsjednikom Indije.

- Bio sam umoran, normalno je da griješite. To što je to bila glupost i što sam ispao glup bilo je bez loše i bez zle namjere" - rekao je. Kurir prenosi kako je dodao da za grešku nisu krivi njegovi savjetnici, već on i da mu je zbog toga neugodno.