Kwedi na suđenju Mamićima: 'Moj potpis je na potvrdama, ne sjećam se da sam ih ikad vidio'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za aferu Dinamo 2. Suđenje je, nakon ljetne stanke, započelo saslušanjem nogometaša Dumitru Mitua, Patricea Kwedaija i nogometnog menadžera Davora Ćurkovića. Nogometaša Marka Janjetovića policija je trebala dovesti na sud jer se više puta nije odazvao pozivima suda na svjedočenje no, ni ovoga ga puta nisu našli na adresi.

Mitua je kao svjedoka pozvala obrana Zdravka Mamića pa je ispričao da je od 2002. godine igrao u Dinamu dvije godine, nakon čega je opet u klub došao 2005. godine.

- U Dinamo sam došao iz Osijeka zahvaljujući mom menadžeru Bori Ivkoviću koji je sam dogovorio uvijete mog transfera. Boro mi je rekao da je s klubom dogovorio i transferno obeštećenje, ali to nije pisalo u ugovoru. Nisam dobio ništa od toga i ne znam koliko je bilo dogovoreno moje pravo na obeštećenje. Potpisao sam ugovor. Nekada sam dobivao novac na račun, nekada u gotovini; novac u gotovini davao mi je Zdravko i za njih sam mu potpisivao potvrde. Zdravko nam je rekao da nam daje novac na ruke jer klub nema novca i on nam daje svoj. Ne znam koliko puta sam dobio novac u gotovini od Mamića. Čuo sam da su i neki drugi igrači dobivali novac u gotovini kao i ja. Plaće su u pravilu uvijek kasnile. Znam da je Dinamo ostao dužan mom menadžeru oko 70-ak tisuća eura. Iz Dinama sam otišao kada mi je istekao ugovor i otišao sam u Grčku, a onda sam se opet vratio u ljeto 2005. godine kada mi je klub ostao dužan dvije ili tri plaće - ispričao je ovaj bivši nogometa rekavši i kako mu je ugovorom s Dinamom dogovorena plaća od 5 tisuća eura, plus bonusi i premije nakon pobjede kluba.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš sudu je predao potpisane Mituove potvrde iz kojih je vidljivo da je Mitu na ruke od Zdravka primio 60 tisuća eura. Na pitanje USKOK-ovog tužitelja da li mu je poznato trgovačko društvo Corporate Advantage LTD, Mitu je rekao da nije.

- Niste s njima potpisali ugovor oko toga da preuzmu dugovanje od 150 tisuća eura koje je Dinamo imao prema vama? - pitao je Mitua tužitelj.

- Nisam potpisao takav ugovor, Dinamo nije meni dugovao 150 tisuća eura i ne znam ništa o tome - dodao je Mitu.

Mamićev odvjetnik Glavaš smatrao je taj Mituov odgovor neiskrenim pa je stavio prigovor na njega smatrajući da ne odgovara postojećim materijalnim dokazima.

Sljedeći je svjedočio bivši nogometaš Patrice Kwedi koji je u Hrvatsku došao 2001. godine iz Kameruna kao maloljetni igrač kada je potpisao ugovor s Dinamom. Igrao je za taj klub od 2007. i menadžer mu je bio Zdravko Mamić koji ga je i doveo u Hrvatsku.

- Mamić je brinuo o meni za to vrijeme. Za to razdoblje sam potpisao samo jedan ugovor, ali sam potpisivao anekse. Nisam znao što piše u ugovoru. Bio je napisan na hrvatskom kojeg ja tada nisam znao. Ne znam da li sam imao dogovorenu podjelu transfera. Imao sam plaću na neki mali iznos, nekih tisuću eura, a onda sam svaka tri mjeseca dobivao ugovorenu ratu. Plaću sam dobivao redovno na račun i nisam nikada dobivao ništa u gotovini - rekao je Kwedi koji je zadnju godinu igranja otišao na posudbu i nije se više vraćao u Dinamo.

I Kwedija je tužitelj pitao da li je ikada dobio neki novac od društva Corporate Advantage LTD i da li je ikada potpisao ikakav ugovor s tim društvom, kao i da li mu je Dinamo bio dužan 200 tisuća eura

- Dinamo mi nije bio dužan 200 tisuća eura. Za to društvo nisam nikada čuo i nisam s njima imao ikakav ugovor – rekao je Kwedi.

I za njega je Mamićev odvjetnik Filip Glavaš sudu pokazao šest potpisanih potvrda na ukupan iznos od 21 tisuća eura koje su u gotovini isplaćene Kwediju, iako ih se on nije mogao sjetiti.

- Na potvrdama koje vidim je moj potpis, ali se ne sjećam da sam to ikada vidio i da sam te potvrde potpisao - rekao je Kwedi ističući kako za vrijeme igranja u Dinamu nije dobivao novac od Mamića na ruke.

- Ali u istrazi ste rekli da ste jednom dobili novac na ruke tijekom ljeta 2004. godine - upitao ga je Glavaš?

- Nikada nisam dobio novac na ruke od Mamića - rekao je Kwedi.

Odvjetnik Glavaš je stavio primjedbu i na njegov iskaz traživši ispis bankovnog računa svjedoka i vještačenje da li je Dinamo isplatio na Kwedijev račun sve što su mu dugovali.

Na klupu svjedoka sjeo je potom Davor Ćurković, nogometni menadžer koji je rekao kako je poslovnom odnosu s Dinamom bio samo jednom, iako braću Mamić i Maria Mamića poznaje godinama.

- Posredovao sam u transferu Matea Kovačića iz Dinama u Inter. U tom poslu ja sam Inter doveo u Dinamo i Dinamo me je platio za to posredovanje. Imao sam poznantva u Interu i ponudio sam im Kovačića koji je tada bio mlad i perspektivan igrač. Dinamo tada nije imao puno transfera i u klubu su bili zainteresirani da do transfera dođe. Imao sam sklopljen ugovor s Dinamom za ovaj posao. Nisam dalje sudjelovao u potpisivanju ugovora Kovačića s Interom - rekao je Ćurković