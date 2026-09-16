Ispitali Duju E., osumnjičenog za ubojstvo mladića u Šibeniku

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku ispitalo je Duju. E. (24) zbog sumnje na kazneno djelo ubojstva i ubojstva u pokušaju. On je osumnjičen za ubojstvo 28-godišnjaka i pokušaj ubojstva 22-godišnjakinje u Šibeniku.

Na sud je u srijedu stigao s interventnom policijom. Nabildanog mladića obrijane glave s tamnom bradom vodili su ruku vezanih na leđima i u bijelom jednokratnom kombinezonu, poput onih kakve koriste forenzičari tijekom izuzimanja tragova.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 24-godišnjak,14/15. rujna 2026. na području Šibenika, u unajmljenom stanu, s namjerom da liši života, oštrim predmetom napao i ozlijedio 28-godišnjeg hrvatskog državljanina (1998.), uslijed čega je zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja, a potom je oštrim predmetom napao i 22-godišnju hrvatsku državljanku (2004.) koja je zadobila ozljede opasne za život, te joj je život spašen samo zahvaljujući medicinskoj intervenciji - navodi DORH.

Oni su zatražili od suca istrage Županijskog suda u Šibeniku da osumnjičeniku odredi istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Duju E. sumnjiče da je u noći na 15. rujna u apartmanu u Ulici Ante Starčevića tijekom zajedničkog druženja nožem napao 28-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu. Nakon toga je, sumnja policija, nožem napao i 22-godišnjakinju te joj nanio ozljede opasne po život.

- Nakon što je osumnjičeni 24-godišnjak brzom reakcijom policijskih službenika pronađen, radi stanja u kojemu se nalazio liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - naveli su iz PU šibensko-kninske.

Policija je dojavu o zločinu zaprimila oko 2.30 sati. Istražitelji su se jedva probili u apartman, u kojemu su sav namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Zatekli su mrtvog muškarca i teško ozlijeđenu djevojku, koju su djelatnici Hitne pomoći prevezli u šibensku bolnicu.