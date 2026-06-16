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POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Piše Ivan Štengl,
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Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
Foto: Društvene mreže

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke

O velikoj tragediji koja se dogodila u nedjelju u Splitskim vratima ne prestaje se pričati. Četiri osobe izgubile su život, a još četiri su spašene iz mora nakon teške pomorske nesreće u kojoj su se između Šolte i Brača sudarili jedrilica i katamaran.

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Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke.

Kako piše Blesk.cz Petr je bio plesač, a zajedno s društvom nastupao je u nizu predstava poput Labuđeg jezera. 

- On je bio sjajna osoba. Prije deset godina je prebolio rak, a zajedno sa suprugom snimio je film o njezinu veu sa vjenčanja. Glumili su mladence u filmu - ispričao je prijatelj iz njihova mjesta.

Tragično preminuli par dva puta godišnje putovao je u Hrvatsku.

- Bili su iskusni atletičari, voljeli su planine i more. Ne znam što se to moralo dogoditi, a da se utope, bili su iskusni putnici - dodao je prijatelj.

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Njihova smrt ga je šokirala.

- Nisam vjerovao da je to istina. Mislio sam da je to tek neka pogreška. Nažalost, vijesti su ispale točnima. Djeca su izgubila roditelje, a unuci baku i djeda. Mi smo ostali bez prijatelja, odličnih i posvećenih ljudi.

O ovoj tragediji progovorio je i gradonačelnik Herbert Pavera.

- Dobro sam ih poznavao. Ovo je veliki gubitak za sve nas, ne samo obitelj. Možemo samo nagađati što se sve dogodilo tog dana na brodu. Što god da se sazna, neće ih vratiti nazad. Oni su bili iskusni na moru, u Hrvatsku su dva puta godišnje išli - ispričao je Pavera.

Treća žrtva tragedije je 67-godišnji veterinar Vit.

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