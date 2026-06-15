Bivši kapetan o teškoj nesreći na moru kod Splita: 'Brzina je kriva, more ne oprašta greške'

Teška pomorska nesreća između Šolte i Brača, u kojoj su poginule četiri osobe, a još četiri spašene iz mora nakon sudara jedrilice i katamarana, ponovno je otvorila pitanje sigurnosti plovidbe u sve prometnijem splitskom akvatoriju. O uzrocima tragedije i mogućim rješenjima za Dnevnik Nove TV govorio je Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana Split, bivši kapetanom s dugogodišnjim iskustvom na moru.

Iako naglašava da će konačne odgovore dati službena istraga, Dumanić smatra da je jedan propust gotovo siguran.

- Osnovno pravilo plovidbe je neprekidno osmatranje. Prema svemu što zasad znamo, čini se da ga nije bilo ni na jednom plovilu. Da je postojalo kvalitetno osmatranje, sudar se vrlo vjerojatno mogao izbjeći, istaknuo je.

Upozorio je i na sve veće gužve u Splitskim vratima, jednom od najprometnijih pomorskih koridora na Jadranu. Tijekom turističke sezone broj jahti, izletničkih brodova i drugih plovila značajno raste, što povećava rizik od nesreća. Kao moguća rješenja predlaže uvođenje separacijskih zona plovidbe, odnosno jasno odvojenih smjerova kretanja, te stroža ograničenja brzine. Smatra da bi upravo prevelika brzina, kao i na cestama, mogla biti jedan od ključnih faktora u mnogim pomorskim nesrećama.

Dumanić je upozorio i na nedostatak kontrola skipera i posada, posebno pri povratku s mora. Ističe kako bi trebalo uvesti obvezne planove putovanja te nenajavljene kontrole na alkohol i droge.

- More ne prašta pogreške. Moramo pojačati kontrole, ograničiti brzinu i ukloniti alkohol i drogu iz plovidbe. Ako čekamo novu tragediju, bit će prekasno, zaključio je.