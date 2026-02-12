Policija je u četvrtak poslijepodne potvrdila pronalazak mrtve osobe, a okolnosti i uzrok smrti utvrdit će se kriminalističkim istraživanjem.
OČEVID U TIJEKU
Ispod mosta u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca
Čitanje članka: < 1 min
U četvrtak poslijepodne ispod mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca.
Policija je izašla na teren nakon dojave, a zasad nisu poznate okolnosti smrti.
Točan uzrok bit će utvrđen nakon provedenog kriminalističkog istraživanja. Više informacija očekuje se po završetku policijskih radnji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku