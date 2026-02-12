Obavijesti

OČEVID U TIJEKU

Ispod mosta u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca

Ispod mosta u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca
Policija je u četvrtak poslijepodne potvrdila pronalazak mrtve osobe, a okolnosti i uzrok smrti utvrdit će se kriminalističkim istraživanjem.

U četvrtak poslijepodne ispod mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku pronađeno je tijelo muškarca.

Policija je izašla na teren nakon dojave, a zasad nisu poznate okolnosti smrti.

Točan uzrok bit će utvrđen nakon provedenog kriminalističkog istraživanja. Više informacija očekuje se po završetku policijskih radnji.

