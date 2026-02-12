Uhićenog napadača iz Rijeke tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva 16-godišnjaka

Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za 29-godišnjaka kojega sumnjiči za pokušaj ubojstva i teško ozljeđivanje nakon što je s još dvojicom u Rijeci brutalno napao 16-godišnjaka i mladića koji ih je pokušao spriječiti.

Tužiteljstvo je u četvrtak izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo uhićenog 29-godišnjaka osumnjičenog da je 11. veljače, s još dvojicom nepoznatih muškarca, izudarao 16-godišnjaka rukama i nogama po glavi i tijelu, nanijevši mu ozljede teže naravi, a sve u namjeri da ga ubije.

Sumnjaju i da je trojac pritom izudarao i drugog mladića, rođenog 2005. godine, koji ih je pokušavao spriječiti u napadu na prvu žrtvu.

Od suca istrage Županijskog suda u Rijeci tužitelji su zatražili određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je u premlaćivanju zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede. Tri muškarca su ga napali dok je jeo burek u Ulici Alda Colonella, udarali ga po tijelu i glavi rukama i nogama dok je ležao nemoćan na tlu, a 20-godišnjak u njegovom društvu je ozlijeđen kad mu je pokušavao pomoći.

Policijska uprava primorsko-goranska u četvrtak poslijepodne je izvijestila da je uhićen i drugi osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka koji je teško ozlijeđen završio u KBC-u Rijeka te da se očekuje uhićenje i trećeg napadača.