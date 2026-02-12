Obavijesti

News

Komentari 6
IMA TEŠKE OZLIJEDE

Uhićenog napadača iz Rijeke tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva 16-godišnjaka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićenog napadača iz Rijeke tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva 16-godišnjaka

Sumnjiče ga za pokušaj ubojstva nakon što je s još dvojicom muškaraca brutalno napao 16-godišnjaka i mladića koji mu je pokušao pomoći. Jedan osumnjičenik je već uhićen, za trećim se traga.

Admiral

Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za 29-godišnjaka kojega sumnjiči za pokušaj ubojstva i teško ozljeđivanje nakon što je s još dvojicom u Rijeci brutalno napao 16-godišnjaka i mladića koji ih je pokušao spriječiti.

Tužiteljstvo je u četvrtak izvijestilo da je nakon policijske prijave ispitalo uhićenog 29-godišnjaka osumnjičenog da je 11. veljače, s još dvojicom nepoznatih muškarca, izudarao 16-godišnjaka rukama i nogama po glavi i tijelu, nanijevši mu ozljede teže naravi, a sve u namjeri da ga ubije.

TEŠKO SU GA OZLIJEDILI Detalji teškog napada u Rijeci na maloljetnika: Pijan ga tukao, još dva napadača su pobjegla!
Detalji teškog napada u Rijeci na maloljetnika: Pijan ga tukao, još dva napadača su pobjegla!

Sumnjaju i da je trojac pritom izudarao i drugog mladića, rođenog 2005. godine, koji ih je pokušavao spriječiti u napadu na prvu žrtvu.

Od suca istrage Županijskog suda u Rijeci tužitelji su zatražili određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

MLADIĆ JE U BOLNICI Uhitili i drugog osumnjičenog za teški napad na mladića u Rijeci
Uhitili i drugog osumnjičenog za teški napad na mladića u Rijeci

Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je u premlaćivanju zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede. Tri muškarca su ga napali dok je jeo burek u Ulici Alda Colonella, udarali ga po tijelu i glavi rukama i nogama dok je ležao nemoćan na tlu, a 20-godišnjak u njegovom društvu je ozlijeđen kad mu je pokušavao pomoći.

Policijska uprava primorsko-goranska u četvrtak poslijepodne je izvijestila da je uhićen i drugi osumnjičenik za premlaćivanje 16-godišnjaka koji je teško ozlijeđen završio u KBC-u Rijeka te da se očekuje uhićenje i trećeg napadača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore
ŠERIJAT, TERORIZAM, UROTE...

Tko je Marko Francišković? Ukinuo bi stranke i Sabor, uveo šerijat i otvarao radne logore

Marko Francišković bio je glavni govornik na prosvjedima 2021. na Trgu u Zagrebu. Zagovara šerijatski zakon i smrtnu kaznu, smatra da nema korone, a zbog prijetnji Ostojiću završio je na psihijatriji
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026