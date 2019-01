Ispovijest heroja s Plješevice: Curica mi se stisnula u naručju

Nosio sam u rukama djevojčicu od godinu i pol, toliko pothlađenu da se samo stisla u mom naručju i, čim se malo ugrijala, zaspala je, suznih očiju kazao je Marin Posavac (31), granični policajac iz Korenice.

On je s kolegama iz granične i specijalne policije spasio šestero djece migranata, dvije trudnice i tri žene te četvoricu mladića s planine Plješevice čiji je najviši vrh na 1680 metara nadmorske visine. Posavac je sat i pol nosio promrzlu djevojčicu. Bila je noć, puhala je jaka bura, a snijega je bilo oko pola metra.

- Razmišljao sam što bih učinio da je moja curica od četiri godine gore na planini u snijegu i bi li tko pomogao njoj da se nađe u sličnoj situaciji - kaže Posavac.

Kako bi im se što prije pružila liječnička pomoć, policajci su djecu u dobi od jedne do deset godina i žene na rukama iznijeli do službenih vozila. Nakon što su im sanirane ozljede, djecu i žene prevezli su u Opću bolnicu Gospić. Dvije žene zadržali su u gospićkoj bolnici zbog visokog stupnja trudnoće, a ostali koji su ilegalno prešli granicu u prostorijama su koreničke policije, gdje im utvrđuju identitet. Lička ciča zima pokazala je te noći zube, pa neki procjenjuju da je temperatura pala i do -10 stupnjeva. Granica Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine prolazi samim vrhom planine, a kako su migranti pronađeni na hrvatskoj strani, znači da su se prethodno probili miniranom stranom i prešli sam vrh negostoljubive planine čiji se putovi zimi ne čiste.

Policajcima s kojima smo razgovarali nije jasno kako su migranti dospjeli na vrh planine do kojega su se oni, potpuno opremljeni, jedva probili propadajući u duboki snijeg.

- Nakon što smo automobilima zapeli u snijegu, četiri kilometra pješice smo nastavili pretraživati teren koji je blizu državne granice, pa ga često obilazimo. Iznenadili smo se kad smo ugledali grupu migranata među kojima su bile žene i djeca. Specijalci iz Osijeka i kolege iz granične policije odmah su, uz dogovor, uzeli djecu, koja su plakala i zapomagala, i krenuli ih nositi dolje, a ja sam pomagao trudnici - ispričao je granični policajac Mladen Tomić (31). On je trudnicu u devetome mjesecu trudnoće nosio kroz snijeg 200-tinjak metara, nakon čega bi ona malo hodala, a onda bi je opet nosio. Nakon što su pješice kroz snježne zamete izvukli migrante, policajci su ih ostavili svojim vozilima da se griju, a oni su stajali na snijegu čekajući da zaleđene ceste postanu prohodne.