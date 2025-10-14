Obavijesti

POMAGALI MU PRIJATELJI

Ispovijest nelegalnog graditelja u Hrvatskoj: 'Išao sam na rizik, bit će mi žao ako mi sruše kuću'

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Do objekta je uveo vodu, a električnu energiju dobiva uz pomoć solarnih panela postavljenih na krovu kućice. S vremenom je izgradio i pomoćni objekt, koji mu služi kao spremište i alatnica...

Na tisuće građana Hrvatske su se, usprkos tome što ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavljuje oštar obračun s bespravnim graditeljima, odlučili igrati na nesigurno. 

- Nakon razvoda mogao sam se vratiti mami, ali odlučio sam izgraditi kućicu od 60-ak kvadrata iako nemam papire. Išao sam na rizik - ispričao je za DW 56-godišnjak iz Istre koji želi ostati anoniman. 

Bespravne graditelje, međutim, neće samo koštati: najavljenim usvajanjem novih zakona o gradnji te o prostornom uređenju, kao i izmjenama Kaznenog zakona, bespravna gradnja postala bi - kazneno djelo. A to znači da će slučajeve nelegalne gradnje preuzimati Državno odvjetništvo, bespravni graditelji bit će suočeni s kaznenim postupkom koji podrazumijeva ozbiljnije sankcije, od uvjetnih kazni pa čak do zatvora. Danas su pak sankcije uglavnom novčane.

Kazne za gradnju u zaštićenim područjima već su sada od šest mjeseci do pet godina zatvora, dodao je ministar te poručio da će novi zakon poslati snažnu poruku da će bespravna gradnja biti strogo sankcionirana.

Vlada je prije 13 godina odlučila pružiti priliku nelegalnim graditeljima koji su izgradili svoje nekretnine do 21. lipnja 2011. godine, a koje su vidljive na zračnom snimku. Sada država ponovno pruža priliku onima koji to nisu učinili zbog raznih razloga, bilo da je riječ o nedostatku novca ili nečem drugom, da ozakone objekte u novom krugu legalizacije koji se priprema od početka iduće godine.

No, to ne vrijedi za objekte podignute nakon 21. lipnja 2011. čiji će vlasnici biti suočeni s kaznenom odgovornošću. Sugovornik s početka naše priče spada u tu kategoriju i nema nikakve šanse da kuću ikada ozakoni. Izgradio ju je prije nekoliko godina na neurbaniziranom zemljištu, za vrijeme pandemije.

- Građevinar sam, tako da nisam morao platiti radnike. Sam sam gradio, pomagali su mi prijatelji za vrijeme korone. Dio materijala sam nabavio, dio kupio, tako da sam ukupno na materijal potrošio 17 i pol tisuća eura - kaže ovaj nelegalni graditelj.

Na pitanje zbog čega se upustio u rizik i vrlo vjerojatan gubitak uloženog novca, ali i kuće, a u budućnosti bi se mogao suočiti i sa sumnjom na kazneno djelo, kaže za DW: ”Bilo mi bi žao, ali što sad? Pristao sam na to svjesno, ovdje imam svoj mir, nikom ne smetam, dolaze mi prijatelji, lijepo mi je tu. Nisam imao izbora, stanarine su toliko velike da si nisam mogao priuštiti, jedva krpam kraj s krajem”, kaže naš sugovornik.

Do objekta je uveo vodu, a električnu energiju dobiva uz pomoć solarnih panela postavljenih na krovu kućice. S vremenom je izgradio i pomoćni objekt, koji mu služi kao spremište i alatnica, pa se uloženi iznos povećao. Ovdje, kaže, uživa u svom miru, no pitanje je koliko će ta ‘idila’ potrajati.

Dosad je u Hrvatskoj legalizirano više od 800 tisuća nelegalnih objekata, a procjenjuje se da ih ima još više stotina tisuća, neki spominju više od milijun! Sudeći po reakciji našeg sugovornika, a slično razmišljaju i mnogi drugi, pitanje je hoće li ta brojka rasti ili će novi zakon ipak odvratiti dio nelegalnih graditelja od njihovog nauma.

