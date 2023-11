Torcidaši ranjeni na Desincu: 'Propucanog stopala došao na splitsku Hitnu, ranio ga rikošet'

Gledao sam što se događalo lijevo - desno. Odjedanput je počeo nered i ja sam otišao vidjet naprijed što se događa. Zanimalo me je. Odjedanput mi je nešto podletjelo pod nogu. Pao sam na pod, dopuzao do trave, digao se gore, uletio u neki auto, skinuo čarapu i ona je bila cijela krvava. Omotao sam ju je u potkošulju i bio san u tom autu cijelo vrijeme. Policijski službenici su nakon toga ostale ljude, koji su bili okolo, spuštali na pod, nekima su razbijali retrovizore, nekima su tuckali po prozorima.

Ispričao je to sada 23-godišnji Torcidaš tijekom ispitivanja na Državnom odvjetništvu, nakon što je naknadno priveden zbog sudjelovanja u napadu na policiju i stvaranju nereda kraj benzinske postaje Desinec 21. svibnja 2022. Tog dana vodstvo kluba Dinamo odbilo je pustiti navijače Hajduka na tribinu te se kolona vozila s 1500 ljudi morala vratiti nazad u Split. No kad su došli na pola puta do Karlovca, dio ih je stao i pozvao ostale da blokiraju autocestu A1 i napadnu policiju.

Ovaj 23-godišnjak je negirao da je radio išta od toga. Istražiteljima je rekao kako se nije se sukobio s policijom, nije razbijao policijske aute, nije uzimao inventar sa benzinskih postaja i nije uzimao nikakve staklene boce i smeće i druge

predmete zbog čega je došlo do upotrebe sredstva od strane policije.

- Nije me policija udarila osim što mi je noga otekla. Nisam bacao pirotehnička sredstva što se može dokazati snimkama kamere. Bio sam samo na mjestu događaja cijelo vrijeme i gledao što se događa i to je to - kazao je ranjeni 23-godišnjak, koji do sada nije bio kažnjavan.

Policija mu nije povjerovala.

Naime, pošto nakon nereda nije priveden, slobodno se vratio u Split. Čim je došao u grad, u 6 sati ušetao je na Hitni kirurški prijem KBC-a Split i zatražio pomoć. Prvo je, piše u optužnici, liječnicima tvrdio da se ozlijedio o komad metala, a tijekom obrade rane priznao da je ranjen u neredima. Budući da su to dužni po zakonu, odmah su javili policiji.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nakon liječničkog pregleda i operativnog zahvata utvrđeno da se radi o ozljedama koje potječu od projektila iz vatrenog oružja i to o jednoj ustrijelnoj rani lijevog stopala od pete prema naprijed u duljini od 10 cm bez ozljede kosti sa ekstrahiranim metalnim fragmentom nalik na deformiranu košuljicu zrna streljiva - napisali su liječnici u svom izvješću.

Priveli su ga, a potom njegovu odjeću poslali na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. DNK metoda otkrila je kako je krv na njegovoj odjeći, koju je cijelo vrijeme nosio na sebi, zbilja njegova.

Sakrio ranu i maskirao se

Gotovo identičan slučaj bio je s 21-godišnjakom, kojeg su napadima na policiju povezale snimke. Interventni policajci iz Međimurja fotografirali su ga u jednom autobusu gdje je bio putnik. Lijevu ruku pokrio je odjećom, a policajcima je rekao da nije ozlijeđen. Na splitsku hitnu ušetao je prvi, samo 20 minuta prije starijeg kolege.

- U 5:39 sati, dakle neposredno nakon nereda i dolaska autobusom u Split, on je zatražio liječničku pomoć u KBC Split. Nakon liječničkog pregleda i operativnog zahvata utvrđeno da se radi o ozljedama koje potječu od projektila iz vatrenog oružja i to o jednoj rani lijeve nadlaktice sprijeda po sredini dužine sa ranom straga torakalno s vanjske strane lijeve lopatice, sa suspektnom ozljedom radijalnog živca odnosno sa sumnjom u prostrjelnu ranu. Rana je temeljito isprana i medicinski sanirana kompresivnim zavojem i kirurškim povojem za rane tj. flasterom. Operativno je nesanirana s planiranim zahvatom tijekom sutrašnjeg dana, a mladić je trenutno bio hospitaliziran u KB Split - piše u izvještaju s očevida. Pregledali su mu odjeću ne bi li na njoj pronašli i tragove baruta.

- Na šakama lijeve i desne ruke pronađene su dvokomponentne čestice koje su indikativne za ostatak od inicijalnog punjenja streljiva, a nastaju u procesu ispaljivanja streljiva iz oružja. Kao razlog dolaska je naveo pad u razini, a kasnije tijekom obrade navodi prostrjelnu ranu koju je zadobio sinoć (21. svibnja 2022.). Sva medicinska dokumentacija nedvojbeno upućuje na 21-godišnjaka kao sudionika u kaznenom djelu Izazivanje nereda - pišu policajci.

Pomogli mu u KBC-u Zagreb

Treći propucani bio je 29-godišnjak, dosad neosuđivan, te je bio jedan od rijetkih koji se u svemu branio šutnjom. Hitna pomoć ga je pod policijskom pratnjom dovela u KBC Zagreb s otvorenom ranom lijeve strane prsnog koša. Bio je pri svijesti. Izvadili su mu krv i otkrili kako je imao 1 promil alkohola. Operirali su ga odmah poslije ponoći.

- Operacijskim zahvatom nisu pronađeni fragmenti košuljice zrna streljiva, a radi visokog potencijala infekcije daljnje liječenje je nastavljeno na klinici za anesteziologiju, reanimatologiju u jedinici intenzivnog gdje je prebačen u 00,57 sati - naveli su liječnici u optužnici. Iako su rane bile ozbiljne, bile su kvalificirane kao lake tjelesne ozljede.

- Dijagnosticirana mu prostrjelna rana prsnog koša te je isti otpušten dana 27. svibnja 2022. u pratnji policije dobrog općeg stanja - naveli su istražitelji nakon obrade.

Otjerali policajca koji mu je pomagao

Četvrti propucani završio je u Općoj bolnici u Karlovcu. Radilo se o 25-godišnjaku koji je izjavio tužiteljici da ni sam ne zna kako je ranjen.

- Vozili smo se u koloni na autoputu prema Splitu. Bio sam u kombiju i u jednom trenutku su se zaustavili. Izašao sam van i pokleknuo. Vidio sam krv da prska i nije mi ni na kraj pameti bilo od čega je ozljeda nastala. Zadržavao sam krvarenje dok nije došla Hitna pomoć - bio je kratak 25-godišnjak.

No policajci su 'popunili rupe' u njegovu sjećanju i opisali kako je sudjelovao u neredima. Zapovjednik tima interventne policije tvrdi kako je bio u gomili koja je divljala na ulazu na samu benzinsku.

- Dok smo odbijali napad navijača, u neposrednoj blizini našeg službenog vozila uočili smo jedan kombi splitskih registarskih oznaka, u koji je pobjeglo više navijača koji su prethodno sudjelovali u napadu na mene, moj interventni tim i na naše vozilo. Uočili smo i jednu osobu koja je obilno krvarila iz ozljede na potkoljenici, kojemu je policijski službenik pokušao pomoći, ali su ga navijači iz tog kombija ponovno napali. Jedan mu se unosio i u lice vičući nejasne i neartikulirane riječi, te se na kraju utvrdilo da je i to bio jedan od napadača - ispričao je zapovjednik. Isto je potvrdio i policajac, koji je pokušao sanirati ranu navijača. Rekao je kako su mu se unosili u facu i pokušali ga napasti zbog čega je morao odustati od pomaganja.

Legitimirali su sve okupljene, a ranjenog mladića poslali Hitnom u bolnicu.

- On je dopraćen u hitnu službu od strane Hitne medicinske pomoći Jastrebarsko zbog toga što je propucan vatrenim oružjem od strane službene osobe te je zadobio tešku tjelesnu ozljedu u vidu prostrjelne rane desne potkoljenice, te mu je zaostalo metalno strano tijelo u desnoj potkoljenici - piše u njegovim bolničkim papirima.

Pucali u samoobrani

Svi policajci, koji su kobne večeri pucali u zrak ili tlo, bili su ispitani od strane nadzornika. Morali su izvješćima pravdati svoja djela te su svi naveli kako su im u divljanju doslovno bili ugroženi životi. Neke su probali i žive zapaliti.

- Zbog iznimnog nerazmjera broja policijskih službenika i navijača i velikog intenziteta napada na policijske službenike, isti su ispalili iz službenog vatrenog oružja više upozoravajućih hitaca. Međutim navijači su nastavili sa izazivanjem nereda te su direktno napali i policijske službenike i to fizički i verbalno, pa su policajci uporabili sredstva prisile u vidu službenih palica "tonfe". Do ranjavanja je došlo uslijed rikošetiranja metaka o asfalt - naveli su policajci te zaključili kako su tek interventne snage uspjele dovesti ljude u red. Tada su znali samo za dvojicu ranjenih.

- Utvrđeno je da je još dvanaest navijača zadobilo tjelesne ozljede te su tretirani od liječnika, a dvadeset policijskih službenika je ozlijeđeno s time da je jedan od njih zadobio teške tjelesne ozljede. Oštećena su tri službena vozila. Navijači za koje nisu nedvojbeno utvrdili da su se protupravno ponašali pušteni su i nastavili su s putovanjem - navode u policiji.