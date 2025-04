Ispovijest voćara: 'Cijelu noć sam grijao trešnje od mraza. Još ne znam jesam li uspio...'

Sinoć je nasreću bilo dobro. Nije bilo problema, no u ponedjeljak je. Kod nas na Bilogori je bilo -5 stupnjeva Celzijusa što je u ovoj fazi otvorenosti cvijeta jako loše za biljku. Tko nije napravio pripremu i išao sve naknadno raditi, taj će imati velike štete, rekao nam je voćar Željko Ledinski.

Pokretanje videa... 00:37 Zaštita od mraza grijanjem nasada | Video: Željko Ledinski/Facebook/24sata

On je trenutno na funkciji predsjednika kriznog stožera Hrvatske voćarske zajednice. Kaže kako voćari i dalje imaju malo sredstava kako bi se borili protiv mraza u ovom dijelu godine, kao što su razni grijači, lovci mraza, ali i sustavi orošavanja koji su se pokazali kao najučinkovitiji na -5.

Kako piše portal Agroklub, rijetki imaju najmoderniji i najefikasniji način zaštite voćnjaka od mraza. On radi na principu da se, kad temperatura krene prema minusu, ravnomjerno rasprskava velika količina vode po voćnjaku cijelu noć za vrijeme trajanja mraza. Stvara se led i kao posljedica toga se pritom oslobađa velika količina toplinske energije koja defacto anulira minus, odnosno temperatura se stalno kreće oko 0.

- Tko nije išao s tim, ostat će bez uroda ranih sorti voća kao što su kruške i marelice. Baš me je zvao kolega iz Kapele o rekao da je ostao bez kompletnog uroda voća. Mogu samo reći da je ovo još jedna loša godina za voćare na bilogorskom dijelu - kaže Ledinski.

On je cijelu noć proveo budan kako bi štitio svoje trešnje. Poslao nam je snimke na kojima se vidi kako grijačima prolazi kroz voćnjak. No borba i dalje nije gotova.

- Mi smo radili i preventivno, grijali sve, pa i poslije mraza išli s osam preparata za takve štete. No tek za par dana ćemo vidjeti koliki će biti razmjeri štete - kaže voćar.

No situacija nije bila ista u cijeloj Hrvatskoj te je, kaže, malo bolje bilo u Slavoniji i Međimurju.

- Slavonski dio bio je na -2, za jabuku će to biti podnošljivo ako su grijali. Za Međimurje je bilo od -2,8 do -3. To je problematično za neke sorte voćki. No problem je i što su ove godine osiguravajuće kuće imale velike premije - kaže nam voćar.

Pojasnio je kako su franšize bile na 45 posto, a premije na 25 posto. Da bi se isplatilo osiguravati, kaže, šteta bi trebala biti veća od 70 posto što je teško dostižno za povrat novca.

- Nažalost, i ove ćemo godine biti ovisnici o jeftinom uvoznom voću. Lani smo zbog suše imali 30-ak posto samodostatnosti, ove godine predviđam istu situaciju - očajan je voćar.