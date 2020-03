Ispovijest zaražene: 'Korona je kao da imate staklo u plućima'

Tara Jane Langston, 39-godišnja Engleskinja, snimila je potresan video iz londonske bolnice Hillingdon. Zarazila se korona virusom najvjerojatnije na putovanju, simptomi su se razvili vrlo brzo nakon što se sa suprugom i dvoje djece vratila iz Poljske. Bili su u Krakowu.

- Osjećaj je teško opisati, svaki udah je borba. Kao da imate komadiće stakla u plućima - rekla je Tara u intervjuu za Daily Mail.

Video iz bolnice snimila je sama, poslala prijateljima na Whats app i zamolila ih da podijele okolo. I ona je smatrala da je Covid-19 bolest koja u pravilu prolazi bezbolno kod mlađih ljudi i onih srednje dobi.

OK. Previous reports about this being an old video are wrong, according to UK media outlet dailymail, who spoke with her recently.



-Tara Jane Langston, 39, said every breath 'felt like glass in lungs' and told of how every breath is a ‘battle’ but she is now out of intensive pic.twitter.com/yGF5h2ZJhk