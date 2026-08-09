NOVI EXPRESS Ljeto je, temperature lete u nebo, nekih velikih zadataka nema, pa mislim da me predsjednik zaslužio, iako bi mu Plenković najradije dao - cipelu!
TRI PITANJA ZA... PLUS+
Ispovijest Zokijeve ljetne šlape: 'Evo zašto našeg predsjednika nitko ne može izuti iz cipela!'
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Predsjednik Zoran Milanović ukazao se na otvorenju Vrboska film festivala na Hvaru obuven u - šlape. Supruga Sanja bila je spremna za Buckingham iako je nosila Zarinu Barbie kolekciju. Zoran Milanović se pojavio u šlapama te izazvao estetski i politički potres od tri Merkalija. Bio je spremniji za dom nego za festival - opet ustupak desnici? - pa smo tri pitanja odlučili postaviti dami koja je ukrala šou, predsjedničkoj šlapi.
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