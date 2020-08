Ispovijest žrtve: 'Počastili su me pićem i kasnije tražili novac. Nisam ga imao pa su me prebili'

Dva videa su osvanula na društvenim mrežama i očito je da su od nesretnog mladića s poteškoćama u razvoju tražili novac. Razgovarali smo jučer s ocem žrtve zlostavljanja i s mladićem.

<p>Snimke sramotnog premlaćivanja i maltertirnja mladića od kojeg petorica nasilnika iznuđuje novac, digla je na noge ne samo hrvatsku javnost nego i splitsku policiju koja je u nedjelju u ranim poslijepodnevnim satima uhitila dvojicu - jednog maloljetnika i jednog punoljetnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p><br/> Iživljavanje nad nesretnom žrtvom traje nekoliko minuta, a u nasilju prednjači dvojica koji ga mlate šakama po glavi, udaraju nogama i ponižavanju. Sve se odigralo u stražnjem dvorištu crkve u jednom od sedam Kaštela, između pustih zidova crkve i župnog dvora. Dvorište je dobro skriveno od pogleda s ulice. Kako je razvidno sa snimke, dvojac napada mladića, a dvojica se drže po strani i povremeno nešto dobacuju dok jedan mladić snima bešćutno iživljavanje.</p><p>Dva videa su osvanula na društvenim mrežama i očito je da su od nesretnog mladića s poteškoćama u razvoju tražili novac. Razgovarali smo jučer s ocem žrtve zlostavljanja i s mladićem, koji su nam potvrdili cijelu mučnu priču.</p><p>- Je, moj sin se žalio da je bio dužan neke pare. Koliko sam shvatio, oni su mu plaćali pića, a onda su tražili da im vrati taj novac. Primijetio sam da se s njim nešto događa, on ima traume, trza po noći, ne može spavati... A primijetio sam i da sam sa sobom priča - rekao nam je otac žrtve.</p><p>Potom nam je zlostavljani mladić detaljno opisao kako su ga uzeli “u žrvanj”.</p><p>- Trebao sam ići s njima u Sinj na Veliku Gospu, dogovorili smo se da svak’ ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo, Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka od jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji - rekao je.</p><p>Pitali smo susjede, kucali smo na vrata župniku... Ali baš nitko od onih koje smo željeli priupitati znaju li za ovu nasilnu ekipu, nisu bili raspoloženi za razgovor s medijima.</p><p>- Ma nemojte me ništa pitati, ja tu blizu živim, i ne želim imati posla s takvima - odmahuje nam rukom stariji Kaštelanin. <br/> Slično su nam odgovorili i drugi, očito se bojeći odmazde, lokalnih divljaka kojima očito ništa nije problem napraviti kad su već na zub uzeli slabijeg od sebe. </p><p>Dvojac koji prednjači po nasilju su 18-godišnjak koji je na snimci u kratkim narančastim hlačama, te mladić koji ima dužu kosu. On je navodno još maloljetan. Nakon što je snimka izašla u javnost, na društvenim mrežama su se oglasili iz boksačkog kluba Leonid gdje kazuju da je na snimci jedan od njihovih bivših članova, te da ga izbacuju jer ne toleriraju nikakav oblik nasilja. A psihičko i fizičko zlostavljanje zgrozilo je sve i one koji ih poznaju i one koji uopće ne znaju tko su akteri. </p><p>- Šta se mora dogoditi ovi put? El triba? Kao Uskok kad uđe u kuću? El triba? Il poskok? - pita dugokosi mladić vidno preplašenog, izmaltretiranog momka nakon što su ga okružili. </p><p>- Čekaj, kad ćeš s parama?! - pita ga drugi iz ekipe. </p><p>- Čekaj, triba vidit koga pitat - govori nesretni momak spominjući nekakav posao na što ga jedan od napadača udara po glavi. Dio razgovora se potom ne čuje zbog zrakoplova.</p><p>Jasno je kako se žrtva pokušava zaštititi, diže ruke što je dodatno razbjesnilo napadače.</p><p>- Spusti ruku! - naređuju mu na što mu žrtva ponavlja da će nekoga pitati novac. </p><p>-Ajde, pitaj da ne bi dobio šakom u glavu - govore mu, nakon čega se ponovno uključuje dugokosi opet ga upozoravajući da spusti ruku dok s njim priča. Guraju ga o zid. Žrtva se pravda. Ne može pobjeći.</p><p>- Neću nikoga tuć’, neću nikoga tuć’ - govori im prestrašeno.</p><p>-Spuštaj ruke! - viče mu dugokosi, a mladić u narančastim hlačama pokušava ga dohvatiti zamahnuvši kružno nogom prema njegovoj glavi. No taj put je promašio, ali drugi put uspijevaju ga udariti nogom u vrat nevjerojatno brutalnim udarcem. Mladić pada na pod, drži se za glavu. </p><p>- Pare, kad ćeš vratit - opet ga pitaju na što žrtva pita koji je dan, a oni ga ismijavaju.</p><p>- Dajte mi neki rok - kaže žrtva. </p><p>- Imaš dva dana - govore mu, nakon čega ga napadači nastavljaju okrutno mlatiti i ponižavati. </p><p>- Ajde, potrudi se svim silama. Za dva dana da si donia dvi iljade kuna - govore mu dok ga šamaraju po glavi i udaraju nogom dok on bespomoćno pada u grmlje. </p><p>Nakon toga ekipa se razilazi. </p><p>Kako doznajemo u policiji kažu da je kriminalistička istraga u tijeku, odnosno mladići su jučer poslijepodne bili na razgovoru u prostorijama policije.<br/> </p>