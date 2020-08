'Ispričala sam svoju priču kako mlade djevojke ne bi radile iste greške. To je pogrešan put...'

<p>U devetome mjesecu prošle godine nije mogla niti zamisliti da će joj se život promijeniti za 180 stupnjeva. Djevojka s tek nekoliko tisuća pratitelja postala je omiljena zadrugarka, zbog koje su brojni fanovi trošili stotine eura samo kako bi ugledali njezin lik na tronu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>I u tome su i uspjeli.<strong> Iva Grgurić </strong>(27) pobijedila je u “Zadruzi”, a može se pohvaliti i laskavom titulom jedine pobjednice iz Hrvatske u srpskom reality showu. Nakon što je stavila krunu na glavu, Iva je imala hrpu obveza... Ipak, odvojila je vrijeme i za nas, a u intervjuu za CafeTV otkrila nam je i što radi nakon realityja, na što će potrošiti vrtoglavih 50.000 eura, ali i kako reagira na negativne komentare koje joj hejteri svakodnevno pišu ispod fotografije. </p><p>- Zarađujem zahvaljujući društvenim mrežama. Svakodnevno radim reklame i stalno sam u kontaktu s ljudima koji su mi pružili veliku podršku. Na negativne komentare ne reagiram pretjerano. Svatko ima pravo na svoje mišljenje i zlonamjerne kritike me ne diraju - priznaje Iva, koja je zahvaljujući reality slavi na Instagramu “skupila” više od 140.000 pratitelja. Najveća podrška su joj bili prijatelji i obitelj. Bez obzira na to što je intimu podijelila s nekoliko milijuna gledatelja, roditelji su je podržali, a otkrila nam je i kako joj ništa nisu zamjerili.</p><p>- Od pobjede mi se život promijenio za 180 stupnjeva. Nekako sam očvrsnula. Mogu slobodno reći da me reality napravio jakom ženom. Mogu u roku od pet minuta procijeniti neku osobu jer kroz taj reality je prošlo osamdeset ljudi, tamo se suočavate sa situacijama i problemima kakvi ne postoje u stvarnom životu. Stvarno me sudjelovanje ojačalo prije povratka u stvarni svijet, otvorilo mi je mnoga vrata i donijelo razne poslovne mogućnosti. Na kraju mogu reći da mi je samo pozitivno donijelo - kaže nam Iva, koja nam je otkrila i kako se nije našla u nekoj neugodnoj situaciji nakon izlaska iz kontroverznog showa.</p><p>Hejteri su, priča nam, jaki samo preko društvenih mreža. Na početku realityja s brojnim gledateljima, ali i cimerima podijelila je kako joj je prije nekoliko godina financijski pomagao čovjek koji joj po godinama može biti otac. Pitali smo je i je li ikad požalila što je svoju privatnost podijelila s toliko velikim brojem ljudi.</p><p>- Nije mi žao. Smatram da sam dala dobru poruku svim mladim djevojkama koje su se našle u takvom krugu ljudi. Taj put nije dobar, a moj savjet im je da skrenu s tog puta, pa makar morale koračati u nepoznato. To je trnovit život. Puno je uspona i padova, a križ će nositi do kraja života. Malo djevojaka bi tako nešto priznalo i zato neka cure uče na mojim greškama - priznala nam je pobjednica “Zadruge”.</p><p>Zanimalo nas je i hoće li zagrebačku adresu zamijeniti beogradskom s obzirom na to da ima puno poslovnih ponuda u Srbiji.</p><p>- Mislim da ću otići u Beograd, ali privremeno. Sada tamo imam priliku ostvariti se kao poslovna žena, ali ništa ne može zamijeniti moju Hrvatsku. Namjeravam živjeti na relaciji Beograd - Zagreb, ali nikad ne bih trajno napustila svoju zemlju - kaže. U realityju se, osim što je pobijedila, i zaljubila. Sad je već šest mjeseci u vezi s kolegom iz showa <strong>Filipom Đukićem.</strong></p><p>- Mnogi su mislili kako je to veza iz koristi, ali zaista nije. I mi smo bili skeptični na početku, kad smo izašli iz showa, jer smo dvije različite osobe. I dalje smo skupa, ima tu nesuglasica i sitnih trzavica, ali to je potpuno prirodno. Tih pet mjeseci, koliko smo bili u vezi u ‘Zadruzi’, kao tri su godine vani - rekla nam je Iva za kraj. Ne postoji šansa da je gledamo u novoj sezoni koja kreće u rujnu, a za nove natjecatelje ima jedan savjet: “Budite jake, iskrene i spontane. Ne igrajte se realityja jer će vas isti pojesti”.</p>